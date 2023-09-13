ПОД ЗАПРЕТОМ ЕС ⟩ Студия Postimees: зачем Европе личные вещи россиян?

Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз в Европу автомобилей с российскими номерами, а также многих товаров потребительских категорий: от смартфонов до шампуней. Что будут делать с теми, кто уже ездит в Эстонии на российских номерах? Предусмотрены ли исключения? Как поступит таможня Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела санкционных и стратегических товаров МИД Эстонии Андрес Сиплане. Смотрите интервью в 12:00!
- Акцептирует ли Эстония запрет на ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами?
- Почему вопрос реализации введенных в 2014 году санкций встал только сейчас?
- Можно ли перерегистрировать российские авто на эстонские и латвийские номера?
- В какие страны уже сейчас нельзя въезжать на российских номерах?
- Для кого предусмотрены исключения? Распространяется ли запрет на эстонских россиян с видом на жительство в ЕС?
- Сообщается также о запрете на ввоз в страны ЕС смартфонов, ноутбуков, шампуней, драгоценностей и даже туалетной бумаги. Таможни ЕС будут изымать всё подряд?
- Не столкнуться ли граждане Эстонии с ответными санкциями на российской таможне?
- ЕС анонсировал, что собирается запретить импорт российских алмазов. Когда это может произойти?