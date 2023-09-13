ПОД ЗАПРЕТОМ ЕС ⟩ Студия Postimees: зачем Европе личные вещи россиян?

Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз в Европу автомобилей с российскими номерами, а также многих товаров потребительских категорий: от смартфонов до шампуней. Что будут делать с теми, кто уже ездит в Эстонии на российских номерах? Предусмотрены ли исключения? Как поступит таможня Эстонии?