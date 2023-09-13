Ср, 13.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ПОД ЗАПРЕТОМ ЕС ⟩ Студия Postimees: зачем Европе личные вещи россиян?

12:00 комментирует МИД Эстонии
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook
Comments

Еврокомиссия подтвердила запрет на ввоз в Европу автомобилей с российскими номерами, а также многих товаров потребительских категорий: от смартфонов до шампуней. Что будут делать с теми, кто уже ездит в Эстонии на российских номерах? Предусмотрены ли исключения? Как поступит таможня Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела санкционных и стратегических товаров МИД Эстонии Андрес Сиплане. Смотрите интервью в 12:00!

  • Акцептирует ли Эстония запрет на ввоз в ЕС автомобилей с российскими номерами? 
  • Почему вопрос реализации введенных в 2014 году санкций встал только сейчас? 
  • Можно ли перерегистрировать российские авто на эстонские и латвийские номера?
  • В какие страны уже сейчас нельзя въезжать на российских номерах?
  • Для кого предусмотрены исключения? Распространяется ли запрет на эстонских россиян с видом на жительство в ЕС? 
  • Сообщается также о запрете на ввоз в страны ЕС смартфонов, ноутбуков, шампуней, драгоценностей и даже туалетной бумаги. Таможни ЕС будут изымать всё подряд?
  • Не столкнуться ли граждане Эстонии с ответными санкциями на российской таможне?
  • ЕС анонсировал, что собирается запретить импорт российских алмазов. Когда это может произойти?
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх