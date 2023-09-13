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Рейтинги: несмотря на скандал, Партию реформ поддерживают все больше людей

BNS
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Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Tairo Lutter / Postimees

Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, несмотря на скандал вокруг Каи Каллас, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил.

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 25,6%, Консервативную народную партию Эстонии - 23,8% и Центристскую партию - 17,2% избирателей, имеющих право голоса.

За последние три недели поддержка Партии реформ выросла на 1,2 процентных пункта, и партия премьер-министра продолжает лидировать. Поддержка EKRE остается на одном уровне в течение последних трех недель. Поддержка Центристской партии за последние три недели снизилась на 1,3 процентных пункта. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 1,8 процентных пункта, а Центристская партия отстает от EKRE на 6,6 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (11,8%), а также входящие в коалицию Социал-демократическая партия (9,9%) и «Ээсти 200» (7,4%).

Партии правящей коалиции поддерживают 42,9% респондентов, а оппозиционные - 52,8%.

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