Рейтинги: несмотря на скандал, Партию реформ поддерживают все больше людей

За последние три недели поддержка Партии реформ выросла на 1,2 процентных пункта, и партия премьер-министра продолжает лидировать. Поддержка EKRE остается на одном уровне в течение последних трех недель. Поддержка Центристской партии за последние три недели снизилась на 1,3 процентных пункта. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 1,8 процентных пункта, а Центристская партия отстает от EKRE на 6,6 процентных пункта.