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Хорошо живем: десятки тысяч жителей Эстонии по-прежнему переплачивают за электроэнергию

rus.postimees.ee
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Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Около 58 000 частных клиентов госкомпании Eesti Energia по-прежнему покупают электроэнергию по цене универсальной услуги, хотя еще  в марте их было 240 000, пишет Rus.ERR.

В последний раз предприятие предложило клиентам сменить свой пакет с универсальной услуги на фиксированный в конце августа. До 22 сентября они могут решить, хотят ли они поменять пакет на фиксированный или биржевой.

В Eesti Gaas отметили, что примерно треть клиентов, покупающих у фирмы электроэнергию, продолжают платить за нее по цене универсальной услуги.

Универсальная услуга электроснабжения обходится клиенту примерно в 19 центов за киловатт-час, что выше нынешних биржевых тарифов.

Например, по данным сайта Elektrihind, в настоящее время фиксированный пакет может обходиться почти в два раза дешевле универсальной услуги.

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