Хорошо живем: десятки тысяч жителей Эстонии по-прежнему переплачивают за электроэнергию

Около 58 000 частных клиентов госкомпании Eesti Energia по-прежнему покупают электроэнергию по цене универсальной услуги, хотя еще в марте их было 240 000, пишет Rus.ERR.
В последний раз предприятие предложило клиентам сменить свой пакет с универсальной услуги на фиксированный в конце августа. До 22 сентября они могут решить, хотят ли они поменять пакет на фиксированный или биржевой.
В Eesti Gaas отметили, что примерно треть клиентов, покупающих у фирмы электроэнергию, продолжают платить за нее по цене универсальной услуги.
Универсальная услуга электроснабжения обходится клиенту примерно в 19 центов за киловатт-час, что выше нынешних биржевых тарифов.
Например, по данным сайта Elektrihind, в настоящее время фиксированный пакет может обходиться почти в два раза дешевле универсальной услуги.