Хорошо живем: десятки тысяч жителей Эстонии по-прежнему переплачивают за электроэнергию

В последний раз предприятие предложило клиентам сменить свой пакет с универсальной услуги на фиксированный в конце августа. До 22 сентября они могут решить, хотят ли они поменять пакет на фиксированный или биржевой.

В Eesti Gaas отметили, что примерно треть клиентов, покупающих у фирмы электроэнергию, продолжают платить за нее по цене универсальной услуги.

Универсальная услуга электроснабжения обходится клиенту примерно в 19 центов за киловатт-час, что выше нынешних биржевых тарифов.