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Бельгия второй раз подряд разгромила Эстонию

rus.postimees.ee
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Ромелу Лукаку празднует забитый гол в матче против Эстонии.
Ромелу Лукаку празднует забитый гол в матче против Эстонии. Фото: IMAGO/Jan De Meuleneir

Во вторник, 12 сентября, в отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии в гостях проиграла команде Бельгии со счетом 0:5, сообщает Rus.ERR

Бельгийцы открыли счет уже на четвертой минуте.

Лучшая возможность у сборной Эстонии для взятия ворот в первом тайме была у Хенри Аниера, пробившего в перекладину.

Во втором тайме капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку за три минуты (с 56-й по 58-ю) оформил дубль, после чего ушел на замену, передав капитанскую повязку Вертонгену.

На 88-й минуте Шарль де Кетеларе, начавший матч на скамейке запасных, установил окончательный результат.

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