Бельгия второй раз подряд разгромила Эстонию

Лучшая возможность у сборной Эстонии для взятия ворот в первом тайме была у Хенри Аниера, пробившего в перекладину.

Во втором тайме капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку за три минуты (с 56-й по 58-ю) оформил дубль, после чего ушел на замену, передав капитанскую повязку Вертонгену.