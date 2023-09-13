Бельгия второй раз подряд разгромила Эстонию

Во вторник, 12 сентября, в отборочном матче чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии в гостях проиграла команде Бельгии со счетом 0:5, сообщает Rus.ERR.
Бельгийцы открыли счет уже на четвертой минуте.
Лучшая возможность у сборной Эстонии для взятия ворот в первом тайме была у Хенри Аниера, пробившего в перекладину.
Во втором тайме капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку за три минуты (с 56-й по 58-ю) оформил дубль, после чего ушел на замену, передав капитанскую повязку Вертонгену.
На 88-й минуте Шарль де Кетеларе, начавший матч на скамейке запасных, установил окончательный результат.