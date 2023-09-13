Эксперт: в парламентских республиках скандалы не остаются под ковром, в этом и есть сила демократии

- Парламент - это место для дискуссий. Министр - член правительства, а это исполнительная власть. Это власть, которая принимает решения, исполняет законы, несет ответственность за будущее в разных сферах.
- А если Лиги опять назначат министром?
- Этого нельзя исключать. Мы же только что говорили о Франциске Гиффай…
- Но вот он сказал однажды что-то неприемлемое, и теперь вдруг - он опять министр…
- Тут ведь важно, как отреагировало на эту историю общество, как отреагировал на нее сам субъект. Если были принесены извинения, если были сделаны выводы, если партия субъекта осудила его поведение, то доверие партии к этому человеку может вернуться. Доверие - это ресурс, который легко растратить, но в то же время он возобновляемый.
Общество в своих оценках, в своих приоритетах бывает изменчивым и переменчивым. Это нормальная история. Другое дело, что есть такая вещь, как репутация. С этим уже сложнее.
- Давайте теперь обратимся к происходящим с Дональдом Трампом, которого уже сфотографировали в тюрьме, и при этом американское законодательство все равно позволяет этому человеку баллотироваться. Почему для демократии США важно, чтобы у него была возможность баллотироваться?
- Ключевое слово здесь - институты. Нет приговора, приговор не вступил в силу, возможны апелляции, на всех этих стадиях человек считается невиновным. И это очень важно. Трамп с этой точки зрения не теряет никаких прав, он абсолютно равен другим гражданам США в праве избирать или быть избранным. Это абсолютно нормальная история для демократии.
Другое дело, что тут играет роль и публичный капитал самого Трампа. Он личность известная, харизматичная, он ассоциируется у большей части республиканцев и даже вообще американцев с образом идущего против течения, того, кто бросает вызов системе. И есть часть электората, которая ему симпатизирует. Он говорит то, что не принято говорить в обществе, в СМИ. В политических дискуссиях.
У него есть свой электорат, и я хочу сказать, что с Трампом может происходить что угодно, но этот электорат все равно с ним останется.
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