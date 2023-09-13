Эксперт: в парламентских республиках скандалы не остаются под ковром, в этом и есть сила демократии

- Чтобы говорить о нормах, нужно взять за основу какой-то набор похожих ситуаций. С отставками министров или премьер-министров. И уже оценивая весь этот набор, говорить, типична ли наша ситуация или нет. Но давайте вспомним ситуацию в Германии в 2011 году, это очень хороший пример. Карл-Теодор цу Гуттенберг, министр обороны в правительстве Меркель, обвиняется в плагиате при написании диссертации. Плагиат зафиксирован. Он извиняется и складывает с себя полномочия министра. И вообще уходит из политики. Настолько серьезными оказались последствия.

Но позднее произошла другая история с другим членом правительства Ангелы Меркель. Франциска Гиффай пусть и принадлежит к другой партии, но она работала министром по делам семьи в правительстве Меркель. Точно такая же история, тоже плагиат, как и Карл-Теодор цу Гуттенберг, Гиффай извиняется и тоже уходит в отставку. Но потом возвращается на белом коне в качестве бургомистра Берлина.

Она пробыла на этом посту два года. И можно сказать, что именно своей личной популярностью она обеспечила победу СДПГ на выборах в Берлине. Они получили там очень хорошие результаты.