После визита Кылварта нарвские центристы решили сплотиться

Борьба за власть в Нарвском городском собрании не прекращается: новая фракция Центристской партии «Нарва», родившаяся в приграничном городе позавчера, на внеочередном заседании собрания в тот же день внесла предложение о вынесении вотума недоверия мэру Катри Райк (СДПЭ).
Будет просто чудом, если после очередного внеочередного заседания горсобрания, назначенного на субботу, на котором будет вынесен на голосование вотум недоверия, действующий мэр сможет остаться на своем посту. По словам Алексея Евграфова, лидера новоиспеченной правящей коалиции, кандидаты на пост мэра уже имеются.