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После визита Кылварта нарвские центристы решили сплотиться

Маргус Мартин
, журналист
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Если месяц назад казалось, что мэр Катри Райк (вторая слева) и член горсобрания Алексей Евграфов (четвертый) нашли общий язык, то уже через некоторое время стало ясно, что правящему союзу не суждено родиться.
Если месяц назад казалось, что мэр Катри Райк (вторая слева) и член горсобрания Алексей Евграфов (четвертый) нашли общий язык, то уже через некоторое время стало ясно, что правящему союзу не суждено родиться. Фото: Eero Vabamägi

Борьба за власть в Нарвском городском собрании не прекращается: новая фракция Центристской партии «Нарва», родившаяся в приграничном городе позавчера, на внеочередном заседании собрания в тот же день внесла предложение о вынесении вотума недоверия мэру Катри Райк (СДПЭ).

Будет просто чудом, если после очередного внеочередного заседания горсобрания, назначенного на субботу, на котором будет вынесен на голосование вотум недоверия, действующий мэр сможет остаться на своем посту. По словам Алексея Евграфова, лидера новоиспеченной правящей коалиции, кандидаты на пост мэра уже имеются.

В беседе с газетой Põhjarannik Евграфов, депутат Рийгикогу от Центристской партии, возглавляющий нарвскую фракцию, заявил, что мэр слишком быстро и без консультаций с остальными выполнил распоряжение министра регионального развития о переименовании улиц в Нарве.

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