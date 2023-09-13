После визита Кылварта нарвские центристы решили сплотиться

Будет просто чудом, если после очередного внеочередного заседания горсобрания, назначенного на субботу, на котором будет вынесен на голосование вотум недоверия, действующий мэр сможет остаться на своем посту. По словам Алексея Евграфова, лидера новоиспеченной правящей коалиции, кандидаты на пост мэра уже имеются.