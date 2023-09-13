Спасенный от утопления человек оказался выдающимся онкологом: семь сломанных ребер говорят о том, что массаж сердца делали правильно

Во вторник в студии передачи Ringvaade Лейли Пыдер устроили сюрприз, пригласив и спасенного ею человека. Это была первая встреча Лейли и Индрека после страшного несчастного слуая, произошедшего в январе.

«Ну ничего страшного, мы встречаемся во второй раз, но я тебя вижу впервые», - сказал Индрек Лейли, спасшей его от утопления.

До сегодняшнего дня Лейли не знала о медицинском образовании пострадавшего, а именно: о том, что спасенный ею Индрек Оро - онколог.

«Последнее, что я помню, - это то, что, хотя я и не бог весть какой пловец, тем не менее я всегда ходил плавать пару раз в неделю, но у меня никогда не было цели заниматься триатлоном. Поэтому я всегда приурочивал свои походы в бассейн к более спокойному времени, то есть к утру выходного дня или когда нет тренировок. Я всегда слежу за тем, чтобы никому не мешать и чтобы никто не мешал мне. Помню, что на этой дорожке я плыл вдвоем с еще одним мужчиной, помню, как он вылез оттуда, и, конечно, это меня обрадовало, ведь я остался один. Возможно, тогда я немного прибавил темп, и это мое последнее воспоминание из бассейна», - рассказал Оро в студии передачи Ringvaade о случившемся в январе.

По словам спасшей жизнь человеку Лейли, одним из факторов, из-за которого окружающие не решились реанимировать мужчину, был, вероятно, его шрам на животе. Он испугал других, но для нее это не было проблемой, и Лейли сразу же начала реанимировать человека, не думая ни о чем другом.

Оро отметил, что подобные случаи заставляют задуматься о том, о чем и не задумываешься до того, как судьба разыграет ситуацию подобным образом.

По словам Оро, он и сам удивлен, как это ему так повезло, а другим нет. «У меня было сломано по семь ребер с обеих сторон, но это говорит о том, что массаж был сделан правильно», - похвалил Оро.