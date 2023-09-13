ГАЛЕРЕЯ ⟩ Важный участок Via Baltica будет завершен раньше срока

Проектный руководитель компании Verston OÜ Магнус Мартинсон сообщил, что работы должны быть завершены к концу июня 2024 года. Первоначальный срок был установлен на январь 2025 года.

«На сегодня выполнено около 70 процентов работ», - сказал Мартинсон. В настоящее время ведется строительство моста в Уулу и второй половины тоннеля в Хирве, в то время как основные работы на других объектах уже завершены. Также продолжается строительство подконструкций проезжей части в районе транспортной развязки в Тыллапулга. «Объем работ в новом году будет зависеть в основном от погоды и от того, когда наступит зима», - добавил руководитель проекта.

В начале октября планируется открыть новые участки на развязке Тыллапулга, в связи с чем участников дорожного движения ожидают небольшие изменения, о которых подрядчик сообщит заблаговременно.

На участке четырехполосного шоссе Пярну - Уулу запланированы два разноуровневых транспортных узла, четыре велосипедных и пешеходных тоннеля, а также переходы для диких животных. Кроме того, будет проведена модернизация дренажных систем, снесен и построен новый Уулуский мост, построены светофорный переход на дороге Раннаметса, три кольцевые развязки и несколько соединительных дорог. Будет построено почти три километра велосипедных и пешеходных дорожек, на дороге будут установлены знаки переменной информации.