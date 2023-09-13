Страшная смерть молодой женщины: расследование несчастного случая тянется уже более полугода

Молодая женщина, ставшая жертвой несчастного случая, работала на одной из производственных линий. Она наклонилась под линию, и ее волосы намотались на валик, вращающийся внизу. Поскольку конвейер не остановился, пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время находилась в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Вскоре с Tartu Postimees связался человек, пожелавший остаться анонимным, который утверждал, что знает первопричины случившегося. По его словам, последствия несчастного случая могли бы быть менее серьезными, если бы в ходе последней технической модернизации не была допущена грубая ошибка. А именно: с конвейера убрали кнопку для его остановки, которую можно было использовать легким касанием руки, а управление машиной было перенесено на компьютер с ограниченным доступом. Это, в свою очередь, могло повлиять на продолжительность времени, необходимое для остановки машины в момент несчастного случая.