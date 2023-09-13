38-летняя женщина, 10 февраля ставшая жертвой несчастного случая на производстве на предприятии Grüne Fee в Лохква под Тарту, 1 марта скончалась в больнице. С момента трагедии прошло уже семь месяцев, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной смерти человека.
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Страшная смерть молодой женщины: расследование несчастного случая тянется уже более полугода
Молодая женщина, ставшая жертвой несчастного случая, работала на одной из производственных линий. Она наклонилась под линию, и ее волосы намотались на валик, вращающийся внизу. Поскольку конвейер не остановился, пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время находилась в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.