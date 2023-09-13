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Страшная смерть молодой женщины: расследование несчастного случая тянется уже более полугода

Йенс Раавик
, журналист
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Расследование несчастного случая на производстве по-прежнему продолжается.
Расследование несчастного случая на производстве по-прежнему продолжается. Фото: Sille Annuk

38-летняя женщина, 10 февраля ставшая жертвой несчастного случая на производстве на предприятии Grüne Fee в Лохква под Тарту, 1 марта скончалась в больнице. С момента трагедии прошло уже семь месяцев, однако до сих пор неизвестно, что именно стало причиной смерти человека.

Молодая женщина, ставшая жертвой несчастного случая, работала на одной из производственных линий. Она наклонилась под линию, и ее волосы намотались на валик, вращающийся внизу. Поскольку конвейер не остановился, пострадавшая получила серьезные травмы и долгое время находилась в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.

Вскоре с Tartu Postimees связался человек, пожелавший остаться анонимным, который утверждал, что знает первопричины случившегося. По его словам, последствия несчастного случая могли бы быть менее серьезными, если бы в ходе последней технической модернизации не была допущена грубая ошибка. А именно: с конвейера убрали кнопку для его остановки, которую можно было использовать легким касанием руки, а управление машиной было перенесено на компьютер с ограниченным доступом. Это, в свою очередь, могло повлиять на продолжительность времени, необходимое для остановки машины в момент несчастного случая. 

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