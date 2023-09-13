Фото и видео ⟩ Авторегистратор запечатлел столкновение двух грузовиков и легковушки

Как рассказал патрульный полицейский Пярнуского отдела полиции Эркки Вайнульт, согласно первоначальным данным, грузовик Volvo с прицепом, двигавшийся со стороны Пярну в направлении Таллинна, по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania без прицепа. Двигавшийся за Scania легковой автомобиль Škoda получил удар прицепом опрокинувшегося набок Volvo.

Грузовик Volvo перевозил гравий. Владелец фирмы, которому принадлежит грузовик, занимается уборкой гравия с дороги и буксировкой автомобиля.

Полиция регулирует на месте происшествия движение, обе полосы закрыты. В больницу доставили четырех человек: 26-летнего водителя Volvo, 62-летнего водителя Scania, а также находившихся в Škoda 48-летнего мужчину и 16-летнюю девочку. Все водители были трезвы.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства о проступке. ДТП произошло на участке дороги, где максимально допустимая скорость составляет 70 км/ч.