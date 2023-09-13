Решено: Эстония закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами

Таким образом Эстония следует опубликованным 8 сентября Европейской комиссией дополнительным толкованиям санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.

«Одна из целей санкций в отношении России – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что предоставила разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии по отношению к России, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет на въезд автомобилей действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или ЕС. Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Евросоюза.

При прибытии автомобиля с регистрационным знаком Российской Федерации к пограничному пункту Налогово-таможенный департамент проводит соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

По словам главы МИД Маргуса Цахкна, решение запретить въезд в Эстонию автомобилям с российскими номерами является единственно верным шагом.