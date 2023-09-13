Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в странц автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций.
Решено: Эстония закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами
Таким образом Эстония следует опубликованным 8 сентября Европейской комиссией дополнительным толкованиям санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.
«Одна из целей санкций в отношении России – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что предоставила разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии по отношению к России, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Запрет на въезд автомобилей действует независимо от основания пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или ЕС. Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Евросоюза.
При прибытии автомобиля с регистрационным знаком Российской Федерации к пограничному пункту Налогово-таможенный департамент проводит соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.
По словам главы МИД Маргуса Цахкна, решение запретить въезд в Эстонию автомобилям с российскими номерами является единственно верным шагом.
«Я рад, что министерства внутренних дел и финансов быстро осуществили его. Как я отмечал вчера, обновленные указания Европейской комиссии по автомобилям с российскими номерами полностью соответствуют внешнеполитическим интересам, позициям и санкционной политике Эстонии», – заявил Цахкна.
«Уже завтра я подниму в правительстве вопрос о том, что делать с уже находящимися здесь транспортными средствами с российскими номерами. Сегодня я по видеосвязи встречусь с представителями и других пограничных стран, с которыми в первую очередь обсужу эту тему», – сказал Цахкна.
По его словам, для Эстонии как граничащей с Россией страны важно применять подобные ограничения вместе с соседями. «Я приветствую то, что Латвия и Литва уже приняли соответствующее решение. Когда их реализуют вместе, ограничения эффективнее и это позволяет еще сильнее поднять цену агрессии для России», – сказал Цахкна.
«Мы не можем поощрять граждан страны-агрессора в наслаждении благами, которые предлагают свобода и демократия, в то время как Россия продолжает геноцид в Украине», – добавил министр.
Напомним, что во вторник вечером Латвия и Литва закрыли въезд для автомобилей с российскими регистрационными номерами.
«Принимая во внимание разъяснение ЕК и приглашение Министерства иностранных дел Латвийской Республики действовать в соответствии с этим разъяснением, с сегодняшнего дня, 12 сентября, с 18.00 лицам запрещается въезд в Латвию на транспортных средствах, зарегистрированных в России, через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные переходы», – сообщили официальный facebook-аккаунт латвийской Службы государственных доходов (СГД).
В сообщении отмечается, что «аналогичное решение уже принято в Литве».