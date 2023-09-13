Отборочная комиссия рассмотрела все 34 заявки, поданные на начальном этапе кандидатами на пост специального представителя правительства в Ида-Вирумаа, и отобрала девять из них, пишет dv.ee.
Зарплата от 4500 евро ⟩ На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа отобраны девять кандидатов
Со всеми девятью оставшимися кандидатами пройдут собеседования в течение следующих двух недель, сообщает пресс-служба министерства регионального развития и сельского хозяйства.
По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, в следующий тур прошли сильнейшие кандидаты, имеющие необходимые предпосылки для успешной деятельности в должности представителя правительства в Ида-Вирумаа.
Представитель правительства в Ида-Вирумаа является высшим государственным служащим с зарплатой от 4500 до 5000 евро, он будет подчиняться непосредственно министру регионального развития.