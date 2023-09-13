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Зарплата от 4500 евро ⟩ На пост спецпредставителя в Ида-Вирумаа отобраны девять кандидатов

rus.postimees.ee
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Нарвский замок
Нарвский замок Фото: Shutterstock

Отборочная комиссия рассмотрела все 34 заявки, поданные на начальном этапе кандидатами на пост специального представителя правительства в Ида-Вирумаа, и отобрала девять из них, пишет dv.ee.

Со всеми девятью оставшимися кандидатами пройдут собеседования в течение следующих двух недель, сообщает пресс-служба министерства регионального развития и сельского хозяйства.

По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, в следующий тур прошли сильнейшие кандидаты, имеющие необходимые предпосылки для успешной деятельности в должности представителя правительства в Ида-Вирумаа.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа является высшим государственным служащим с зарплатой от 4500 до 5000 евро, он будет подчиняться непосредственно министру регионального развития.

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