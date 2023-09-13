Нарвский активист и художник Владимир Каштан объявил о согласованном с государством пикете в поддержку мэра города Катри Райк. В эту субботу, 16 сентября состоится внеочередное заседание правительства, на котором депутаты должны будут проголосовать «за» или «против» вотума недоверия Райк.
Нарвитяне не сдаются: сторонники Катри Райк готовы поддержать мэра в эту субботу
Каштан, как и многие другие нарвитяне, не согласен с возможным исходом предстоящего заседания Нарвского городского собрания, поэтому предложил всем, кто поддерживает Катри Райк, собраться на пикет, чтобы ее поддержать.
«Любой может прийти на заседание по выражению вотума недоверия Катри Райк и поддержать её. Своим присутствием, плакатом, кто как умеет. Теперь у нас есть ратуша - самое время воспользоваться ею по назначению. Мероприятие и группа Ка-3 созданы с целью дать желающим площадку для взаимодействия», - написал Каштан.
Под группой «Ка-3» Каштан имеет ввиду группу, созданную специально с целью поддержать мэра.
Внеочередное заседание, на котором депутаты проголосуют «за» или «против» вотума недоверия Катри Райк, состоится уже в эту субботу, 16 сентября в 10:00. Владимир Каштан предлагает собраться у здания Ратуши в 9:30.
Вотум недоверия мэру Нарвы был инициирован в прошедший понедельник, свои подписи поставили 18 депутатов. Председатель новой фракции Narva (куда и вошли все 18 проголосовавших за инициирование вотума депутатов) Алексей Евграфов заявил, что главной причиной для попытки убрать Райк с поста мэра стал тот факт, что она проигнорировала решения горсобрания по переименованию названных в честь красноармейцев улиц. Сама Райк считает, что это только повод, а не реальная причина.