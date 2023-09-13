Нарвитяне не сдаются: сторонники Катри Райк готовы поддержать мэра в эту субботу

Каштан, как и многие другие нарвитяне, не согласен с возможным исходом предстоящего заседания Нарвского городского собрания, поэтому предложил всем, кто поддерживает Катри Райк, собраться на пикет, чтобы ее поддержать.

«Любой может прийти на заседание по выражению вотума недоверия Катри Райк и поддержать её. Своим присутствием, плакатом, кто как умеет. Теперь у нас есть ратуша - самое время воспользоваться ею по назначению. Мероприятие и группа Ка-3 созданы с целью дать желающим площадку для взаимодействия», - написал Каштан.

Под группой «Ка-3» Каштан имеет ввиду группу, созданную специально с целью поддержать мэра.

Скриншот из группы, созданной в поддержку Катри Райк, в социальной сети Фейсбук. Фото: Postimees

Внеочередное заседание, на котором депутаты проголосуют «за» или «против» вотума недоверия Катри Райк, состоится уже в эту субботу, 16 сентября в 10:00. Владимир Каштан предлагает собраться у здания Ратуши в 9:30.