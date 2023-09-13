IKEA просит покупателей немедленно прекратить использование этого товара

IKEA производит товары, учитывая всевозможные риски и проводя тесты, чтобы убедиться в соответствии товаров всем требованиям законодательства и стандартам рынков, где они продаются. Несмотря на это, получена информация, что некоторые настенные крепления зеркал LETTAN имеют дефект. Это может привести к неожиданному падению зеркала.

Зеркало LETTAN. Фото: Ikea

В январе 2023 года IKEA объявила о необходимости срочной замены настенных креплений у зеркал LETTAN. После углубленного расследования и аудита у поставщиков, было обнаружено, что крепления с дефектом были использованы дольше, чем было заявлено ранее. Ратуя за безопасность покупателей, IKEA приняла решение увеличить срок отзыва товара для замены креплений.

Зеркала LETTAN, которым необходимо заменить крепления: · все зеркала с датой производства до и включая 2105 (год, неделя); · зеркала с номером поставщика 21944, с датой производства до и включая 2325 (год, неделя).

Дату производства и номер поставщика можно найти на наклейке на задней стороне зеркала LETTAN.

​ Пример наклейки на зеркале, где красным цветом выделены необходимые данные: номер поставщика (21944) и дата производства (2152 - год, неделя). ​ Фото: Ikea

IKEA призывает всех покупателей зеркала LETTAN прекратить использование и бесплатно заказать новые крепления.

Чтобы получить необходимое количество запасных креплений (код товара 139298/1), обратитесь в службу поддержки IKEA по телефону +372 330 4000 или отправьте электронное письмо по адресу info@IKEA.ee.