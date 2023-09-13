Очередной шаг по направлению к NBA: Хенри Дрелл попал на сборы Chicago Bulls

23-летний Дрелл в последние годы находился в поле зрения Chicago Bulls. Два прошлых сезона он играл в составе их дочерней команды Windy City в лиге G. Также он представлял «быков» в двух летних лигах NBA.

В прошлом сезоне Дрелл совершил стремительный рывок вперед. Дрелл, постоянно игравший в стартовом составе, в G-лиге набирал в среднем 11,9 очка, 5,9 подбора и 2,6 передачи за 31,3 минуты.

Этих показателей оказалось достаточно, чтобы впервые заработать себе договор на сборы в Chicago Bulls. Сейчас туда приглашен 21 баскетболист, 13 из которых имеют гарантированные договоры.