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Очередной шаг по направлению к NBA: Хенри Дрелл попал на сборы Chicago Bulls

rus.postimees.ee
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Хенри Дрелл.
Хенри Дрелл. Фото: Madis Veltman

Член сборной Эстонии по баскетболу Хенри Дрелл вновь заключил договор с клубом NBA Chicago Bulls. В этот раз речь идет о сборах.

23-летний Дрелл в последние годы находился в поле зрения Chicago Bulls. Два прошлых сезона он играл в составе их дочерней команды Windy City в лиге G. Также он представлял «быков» в двух летних лигах NBA.

В прошлом сезоне Дрелл совершил стремительный рывок вперед. Дрелл, постоянно игравший в стартовом составе, в G-лиге набирал в среднем 11,9 очка, 5,9 подбора и 2,6 передачи за 31,3 минуты.

Этих показателей оказалось достаточно, чтобы впервые заработать себе договор на сборы в Chicago Bulls. Сейчас туда приглашен 21 баскетболист, 13 из которых имеют гарантированные договоры.

В США ожидают, что Дрелл все равно не попадет в состав «Буллз» и продолжит карьеру в G-лиге. В этом случае его контракт также изменится и может включать бонус в размере до 75 000 долларов.

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