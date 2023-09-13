ВИДЕО ⟩ Министр Цахкна: мы рассматриваем возможность конфискации автомобилей с российскими номерами

«Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать», - сказал Цахкна в видеоинтервью Postimees.

Цахкна добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.

Эстония закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами

Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в странц автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций.

Таким образом Эстония следует опубликованным 8 сентября Европейской комиссией дополнительным толкованиям санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.