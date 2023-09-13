ВИДЕО ⟩ Министр Цахкна: мы рассматриваем возможность конфискации автомобилей с российскими номерами

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что на заседании правительства в четверг он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии, причем в качестве одного из вариантов рассматривается конфискация.
«Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать», - сказал Цахкна в видеоинтервью Postimees.
Цахкна добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.
Эстония закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами
Сегодня, 13 сентября, с 10:00 Эстония запрещает въезд в странц автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций.
Таким образом Эстония следует опубликованным 8 сентября Европейской комиссией дополнительным толкованиям санкций, введенных в отношении РФ, согласно которым зарегистрированным в России автомобилям больше не разрешен въезд на территорию Евросоюза.
«Одна из целей санкций в отношении России – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что предоставила разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены агрессии по отношению к России, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.