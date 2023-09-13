Установившая рекорд Кристин Таттар приблизилась к магической цифре и... новому рекорду

В новой рейтинговой таблице PDGA (Профессиональная федерация диск-гольфа) ее рейтинг достиг 999 баллов – по сравнению с прошлым месяцем он вырос на пять очков. До столь высоких показателей не поднималась еще ни одна диск-гольфистка мира.

Также Таттар теперь совсем близка к магическому показателю мирового рейтинга PDGA – 1000. Эта цифра была до сих пор по силам лишь играющим на высшем уровне спортсменам-мужчинам. В Эстонии на этом уровне сейчас Маури Виллманн (1028), Альберт Тамм (1022), Сильвер Лятт (1012), Матиас Виллота (1009) и Ханнес Курн (1007).

В последнее время Таттар, стабильно завершающая этапы соревнований с рейтингом более 1000, имеет шанс преодолеть магический предел уже в октябре, когда будет составлена ​​новая таблица. При этом будут учтены результаты турниров MVP Open и US Open этой недели. Кроме того, учитывается каждый тур соревнований, а не только общий балл.