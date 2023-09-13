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Выдающийся грибной год ⟩ Помимо обожаемого многими белого гриба, в лесу встречаются и настоящие редкости

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Белый гриб.
Белый гриб. Фото: Aivar Aotäht

Когда белый гриб обыкновенный был выбран грибом года, никто не предполагал, что осенняя погода позволит грибникам выйти из леса со столь обильным урожаем. Самый активный сезон для белых грибов начинается в августе, а собирать их можно вплоть до начала октября.

«В этом году в лесу можно получить очень хороший урожай белых грибов», - говорит научный сотрудник Тартуского университета Ирья Саар. Это особенно хорошая новость после крайне неудачного прошлогоднего грибного сезона. Она также заметила, что в этом году встречается непривычно много белых и красных грибов. «А еще много маслят», - подтверждает она.

Это была интересная осень для грибников. Например, на Хийумаа Саар попались такие редкие виды, как сатанинский гриб и боровик коренастый, а также впервые в жизни обнаружила полубелый гриб. Данные грибы встречаются лишь в некоторых местах Эстонии.

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