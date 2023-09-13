Когда белый гриб обыкновенный был выбран грибом года, никто не предполагал, что осенняя погода позволит грибникам выйти из леса со столь обильным урожаем. Самый активный сезон для белых грибов начинается в августе, а собирать их можно вплоть до начала октября.
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Выдающийся грибной год ⟩ Помимо обожаемого многими белого гриба, в лесу встречаются и настоящие редкости
«В этом году в лесу можно получить очень хороший урожай белых грибов», - говорит научный сотрудник Тартуского университета Ирья Саар. Это особенно хорошая новость после крайне неудачного прошлогоднего грибного сезона. Она также заметила, что в этом году встречается непривычно много белых и красных грибов. «А еще много маслят», - подтверждает она.