В Рийгикогу направлен скандальный законопроект о защите от риторики ненависти

По словам председателя комиссии Эдуарда Одинца, свобода слова не дает человеку права разжигать ненависть. «Свое мнение, безусловно, можно высказывать. Нельзя выступать с призывами, за которыми могут последовать преступления. Наша задача – защитить всех жителей Эстонии от насилия и позволить им почувствовать себя в безопасности, - сказал он. - В этом законопроекте я не вижу угрозы для свободы слова. Скорее это – возможность для самоконтроля. Я надеюсь, что благодаря этому законопроекту хотя бы часть ненавистнических высказываний не будет озвучена или записана». Одинец подчеркнул, что законопроект позволит реагировать на ситуации, где ненавистнические высказывания могут представлять реальную угрозу для безопасности общества.

По словам заместителя председателя комиссии Анастасии Коваленко-Кылварт, неясно, какую проблему призван решить этот законопроект и как именно закон будет действовать на практике. По ее оценке, существующее законодательство уже рассматривает вопросы, связанные с разжиганием ненависти, и сопряженные с этим ситуации. «Утверждение, согласно которому практика в вопросах риторики ненависти будет формироваться на основе судебных разбирательств, остро противоречит Конституции и принципу правового государства по обеспечению правовой ясности. Смысл законов в первую очередь – предотвращать возникновение проблем и возможных споров, а не наоборот. Это особенно важно, когда речь заходит об уголовном праве, где каждый должен четко понимать, что разрешено, а что - нет», - сказала Коваленко-Кылварт.

Согласно законопроекту, в дальнейшем преступлением будут считаться тяжелые случаи разжигания ненависти, т. е. открытые призывы к ненависти, насилию или дискриминации в отношении группы людей или члена группы на основании национальности, расы, цвета кожи, пола, недуга, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального статуса. Согласно законопроекту, наказание последует лишь за деятельность, которая дает основания опасаться, что за призывом последует насилие или реальная угроза безопасности общества. Разжигание ненависти как мотив для совершения преступления также будет считаться отягчающим обстоятельством для других виновных деяний. На заседании было подчеркнуто, что призыв должен иметь прямую связь с последствиями, т. е. призыв и последующая за ним угроза насилия.

Законопроект не ставит целью начать назначать наказания за выражение критических или шокирующих мнений. Он также не препятствует выражению мнений, которые могут оскорбить ту или иную группу общества. В этих случаях при необходимости по-прежнему можно обратиться в гражданский суд.

В заседании приняли участие министр юстиции Калле Лаанет и вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам уголовной политики Маркус Кярнер. Они представили инициированный правительством законопроект.