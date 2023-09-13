В Эстонии набирает популярность пьяное вождение

За последние 12 месяцев 3,9 процента водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Около половины из них садились за руль более одного раза. «Для нас это тревожная тенденция - доля людей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, является самой высокой за последние годы, - сказала начальник отдела безопасности дорожного движения Транспортного департамента Мария Пашкевич - Таким образом, все больше водителей подвергают опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения».

По сравнению с результатами предыдущего исследования, проведенного в 2022 году, доля нетрезвых водителей значительно увеличилась (на 2,5 процента). С вероятностью 95 процентов от 18 000 до 40 000 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Вождение в нетрезвом виде чаще совершают мужчины, в возрасте до 34 лет, на севере Эстонии и в сельской местности.

Положительным моментом является то, что 89 процентов населения постарались бы не допустить пьяного водителя за руль, а 46 процентов населения действительно сделали это, сказала Пашкевич. «Приятно видеть, что с годами увеличивается доля тех, кто старается остановить всех пьяных водителей, а не только своих знакомых», - сказала она.

О том, что потребление алкоголя среди населения растет и является усугубляющейся проблемой, свидетельствуют и последние данные Эстонского института конъюнктуры и Института развития здоровья.