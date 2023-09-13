КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Передел власти в Нарве с привкусом прошлого бьет по имиджу города и центристов

В горсобрании Нарвы при определяющей активности депутатов из Центристской партии инициирован вотум недоверия мэру города Катри Райк. Речь идет о совершенно естественной демократической процедуре для т. н. «городских парламентов», однако список претензий к Катри Райк открывается таким пунктом, что, во-первых, дискредитирует самих инициаторов, а во-вторых, насильно выставляет Нарву городом, который ностальгирует по советскому прошлому, пишет журналист Павел Соболев.
На фоне не утихающего муссирования предположений о возможном расколе в Центристской партии после избрания ее председателем Михаила Кылварта из Нарвы пришли новости, на самый первый взгляд свидетельствующие, что центристы умеют не только раскалываться, но и объединяться.
Стало известно об очередной попытке выражения недоверия мэру Нарвы Катри Райк, которая в этот раз выглядит имеющей очень высокие шансы на успех, поскольку этой попытке сопутствует слияние в одну двух фракций, в которых представлены депутаты, входящие в Центристскую партию.
Однако если ознакомиться с главной претензией, которую эти центристы имеют к социал-демократке Райк, с легкостью можно сделать вывод, что в действительности внешнее примирение между двумя конфликтовавшими между собой группировками нарвских центристов является не приметой смягчения кризиса, в котором пребывает Центристская партия, а предвестником его усугубления. Нарвские центристы обвинили Райк в том, что она проигнорировала решения горсобрания, исключавшие переименование названных в честь красноармейцев нарвских улиц, и не воспрепятствовала этой мере, принятой государственной властью.
Дело даже не в том, что эти обвинения выглядят абсурдно и свидетельствуют о плохом знании нарвскими центристами эстонского законодательства, которое не оставляло для Катри Райк возможностей - даже если бы она отчего-то этого захотела - не допустить исполнения решения, принятого министром по делам регионов на основе действующего закона.
Его отмена в теории возможна в будущем по вердикту Госсуда, но мэр никак не имела таких полномочий. Однако реноме Центристской партии сейчас портит не юридическое невежество политиков из ее нарвского регионального отделения, а очередное посылание сигнала о том, что Центристская партия цепляется за сохранение в общественном пространстве Эстонии наследия советского репрессивного режима.
Сегодня в эфире Vikerraadio нарвский центрист и член Рийгикогу Алексей Евграфов утвержал, что дело не в названии улиц как таковых, а в том, что Катри Райк в качестве мэра якобы не сотрудничала по этому вопросу с горсобранием. Это утверждение вступает в конфликт с заявлением Евграфова двумя днями ранее, в котором он обвинил Райк в том, что она допустила переименование улиц, которые по мнению центриста «имеют огромное значение для нарвитян».
Несвоевременное заступничество
Не то чтобы это был какой-то нонсенс; некоторые политики Центристской партии из года в год делали разнообразные заявления, обеспечивавшие организации подобную сомнительную репутацию. Однако именно сейчас очередная - притом очень громкая - выходка подобного рода оказывается для уже получившей нового председателя Центристской партии в высшей степени неподходящей. Вполне вероятно, что новый председатель очень заинтересован в появлении у Нарвы мэра-центриста, но наверняка не в происходящем на волне защиты советской топонимики.
Перед выборами Михаилу Кылварту припомнили его поездку на Селигер и предрекли центристам с его избранием политическую изоляцию, подобную той, что была при Сависааре, и Кылварт потратил - и продолжает тратить - немалое время на то, чтобы подчеркнуть, что он является не каким-то там пророссийским, а самым настоящим эстонским политиком, все цели и амбиции которого связаны со служением интересам эстонского государства и народа Эстонии. Михаил Кылварт призывает обратить внимание не на его поездку на Селигер в 2010 году, а на его поездку в Украину в конце февраля 2022 года, и тут вдруг выясняется, что Центристская партия (в лице какой-то группы своих членов) удручена тем, что нарвские улицы больше не названы в честь людей, запечатлевшихся в истории Эстонии скорее палачами, чем героями.
Разумеется, нет ничего криминального в том, что взгляд представителей региональной организации какой-то политической партии на какую-то местную проблему не полностью соответствует позиции партийного «столичного офиса»: в конце концов, эти люди лучше понимают «ситуацию на местах». Скажем, очень легко понимались бы беспокойства нарвских центристов по поводу перехода на эстоноязычное школьное образование, реализация которого действительно сопряжена в Нарве с особыми сложностями. Смена же названий улиц в Нарве не влечет для жителей города никаких фактических бытовых неудобств и никак не осложняет им жизнь. То есть, это в чистом виде т. н. «ценностный вопрос». И если нарвские центристы сейчас тревожатся по поводу «задетых чувств» части нарвитян, то этим центристам следовало бы спросить себя, почему они не предпринимали никаких усилий по разъяснению этим нарвитянам, в честь кого на самом деле даны дорогие их сердцам названия.
Репутационные потери неизбежны и для Нарвы
Таким образом, эти новости из приграничного города никак не потворствуют прорыву той предполаемой изоляции, которую сейчас прочат для Центристской партии, но нынешние действия нарвских центристов наносят существенный урон не только имиджу этой политической организации, но и имиджу Нарвы. Никак не заметно такого, чтобы переименования улиц в Нарве вызвали у жителей города какой-то широкий всплеск народного негодования, однако нарвские центристы, выделяя этот вопрос в формальный главный повод для недоверия мэру, снова рядят Нарву в глазах остальной Эстонии в личину общины, главным фактором самоидентификации которой является ностальгия по советскому прошлому.
Вероятно, у упоминания темы переименования улиц на самом видном месте в перечне причин недовольства мэром есть очень простые объяснения. Скорее всего, инициаторам вотума недоверия понадобилось какое-то более-менее убедительное толкование тому, почему сместить мэра потребовалось именно сейчас, и для проворачивания определенной комбинции, не имеющей никакой идеологической нагрузки, было сочтено уместным найти какой-то пафосный именно «ценностный» повод. Однако когда много шума создается из ничего, и содержательных объяснений необходимости смещения мэра не приводится, неизбежно возникает ощущение, что вся суть переполоха - передел сфер влияния и экономических интересов чиновников, связанных с городским хозяйством.
Постсоветская история Нарвы не имеет недостатка в таких страницах, на которых запечатлены коррупционные скандалы в системе городского управления; отнюдь не только в общегосударственной эстонской прессе, но и в региональных СМИ самого Ида-Вируского уезда много раз писалось о том, что в структурах власти пограничного города укоренились такие принципы администрирования, как кумовство или т. н. «дележка». Было бы преувеличением сказать, что избрание мэром Катри Райк пресекло подобные практики, но остается фактом, что очень широкая известность Райк по всей Эстонии в качестве политика обеспечила столько внешнего внимания к коридорам нарвской власти, что работа этой власти только лишь по этой причине была обречена стать куда прозрачнее.
Это совсем не обязательно, что для Нарвы невозможно найти лучшего мэра, чем Катри Райк. Никак нельзя исключать и того, что такой мэр может получиться и из человека, состоящего в Центристской партии. Однако нынешние обстоятельственные декорации вероятного отстранения Райк от управления Нарвой говорят скорее о том, что на смену упомянутой прозрачности придет уже известный мутный компот из интриг, торгов и скрытых договоренностей.