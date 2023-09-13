КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Передел власти в Нарве с привкусом прошлого бьет по имиджу города и центристов

Сегодня в эфире Vikerraadio нарвский центрист и член Рийгикогу Алексей Евграфов утвержал, что дело не в названии улиц как таковых, а в том, что Катри Райк в качестве мэра якобы не сотрудничала по этому вопросу с горсобранием. Это утверждение вступает в конфликт с заявлением Евграфова двумя днями ранее, в котором он обвинил Райк в том, что она допустила переименование улиц, которые по мнению центриста «имеют огромное значение для нарвитян».

Несвоевременное заступничество

Не то чтобы это был какой-то нонсенс; некоторые политики Центристской партии из года в год делали разнообразные заявления, обеспечивавшие организации подобную сомнительную репутацию. Однако именно сейчас очередная - притом очень громкая - выходка подобного рода оказывается для уже получившей нового председателя Центристской партии в высшей степени неподходящей. Вполне вероятно, что новый председатель очень заинтересован в появлении у Нарвы мэра-центриста, но наверняка не в происходящем на волне защиты советской топонимики.