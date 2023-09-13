Ушел из жизни один из самых известных эстонских ученых

Эндель Тульвинг родился 26 мая 1927 года в Печорах в семье судьи. Начал обучение в гимназии Треффнера в Тарту, но из-за начала войны продолжил учебу в эстонской гимназии в Гейслингене (Германия). Эмигрировав в Канаду, он начал изучать психологию в Университете Торонто, который окончил в 1954 году. Его обучение продолжилось в Гарвардском университете, где в 1957 году он получил докторскую степень по экспериментальной психологии.

В 1960-х годах Эндель Тульвинг стал первым исследователем, изучившим процессы оживления воспоминаний и извлечения информации из памяти. Его статья, опубликованная в 1972 году, произвела революцию в области исследований памяти. Ее суть заключалась в том, что не существует единой памяти, а есть как минимум две принципиально разные системы памяти - эпизодическая и семантическая. Его открытия и новые концепции, разработанные для их выражения, произвели переворот в нашем понимании того, как работает человеческая память.