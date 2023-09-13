Российский дальнобойщик пытался обойти запрет на работу в Эстонии

На прошлой неделе из России в Эстонию попытался въехать российский гражданин, управлявший грузовиком с эстонским регистрационным номером, сообщила Идаская префектура. Он был оформлен в качестве работника в предприятии другой страны ЕС, а это предприятие оформило сделку об аренде рабочей силы с эстонской фирмой. Тем самым они пытались обойти ограничение, согласно которому Эстония, как правило, не выдает российским гражданам краткосрочные разрешения на работу.