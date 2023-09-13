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Российский дальнобойщик пытался обойти запрет на работу в Эстонии

BNS
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Граница с Россией.
Граница с Россией. Фото: Konstantin Sednev

На прошлой неделе пограничники на восточной границе пресекли попытку российского гражданина обойти запрет на работу в Эстонии.

На прошлой неделе из России в Эстонию попытался въехать российский гражданин, управлявший грузовиком с эстонским регистрационным номером, сообщила Идаская префектура. Он был оформлен в качестве работника в предприятии другой страны ЕС, а это предприятие оформило сделку об аренде рабочей силы с эстонской фирмой. Тем самым они пытались обойти ограничение, согласно которому Эстония, как правило, не выдает российским гражданам краткосрочные разрешения на работу.

Пограничники выяснили, что для перевозки грузов на эстонском грузовике и для эстонского предприятия водителю в любом случае необходимо краткосрочное разрешение на работу в Эстонии и действующая схема не разрешена.

Гражданина России отправили назад в Россию и в его отношении начали дело о проступке, штраф может составить до 1200 евро. Предприятию придется найти другого водителя грузовика.

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