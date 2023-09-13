«Вы не хотите установить истину»: Каллас не верит в беспристрастность следственной комиссии

По словам Каллас, Рийгикогу — законодательный орган, который должен работать над законами и принимать их. «Но этот Рийгикогу зашел в тупик. Вы не занимаетесь принятием законов. Нужно понять, что у нас есть Департамент полиции безопасности, у нас есть полиция, у нас есть прокуратура, у нас есть суд, которые беспристрастно расследуют, если что-то сделано неправильно, изучают все доказательства, все вопросы, если есть упреки, обвинения, подозрения», - сказала Каллас.

По словам Каллас, следственную комиссию Рийгикогу сформировали бы ее политические конкуренты, желающие причинить ей вред. «Вы же на самом деле не хотите установить истину, а хотите держать этот вопрос в центре внимания, потому что это выгодно вам. И поэтому я позволю себе усомниться в непредвзятости, прозрачности и тому подобном этой следственной комиссии», - сказала она.