Преподавателей Таллиннского технического университета ждет существенное повышение зарплаты

В соответствии с достигнутым на государственном уровне соглашением, государственная поддержка деятельности высших учебных заведений в ближайшие три года увеличится на 15 процентов. По мнению ректора Таллиннского технического университета Тийта Ланда, это увеличение финансирования является большим достижением для университетов, от которого в первую очередь должны выиграть академические сотрудники, занятые преподаванием и управлением вузом. «Важно, чтобы бюджет университета, более половины которого составляют деньги на организацию учебной деятельности, доходил бы до как можно большего числа людей, которые занимаются преподаванием в ежедневном режиме», - сказал Ланд.

По этой причине университет планирует в новом году существенно повысить зарплату более чем половине преподавателей I и II ступени. Речь идет о преподавателях, которые каждый день участвуют в обучении студентов, руководстве университетом и курировании учебных программам студентов.

Проректор вуза по учебной части Хендрик Волль также высоко оценил решение государства в области политики образования. «Долгожданное увеличение поддержки деятельности в существенной мере поможет нивелировать дефицит последних пяти лет в финансировании высшего образования», - сказал он. Например, зарплата преподавателей Таллиннского технического университета по-прежнему существенно ниже, чем у специалистов аналогичного уровня в частном секторе: по состоянию на лето этого года 187 преподавателей Таллиннского технического университета получали среднюю брутто-зарплату в размере 2249 евро, при этом зарплата преподавателя без докторской степени составляет 1793 евро.