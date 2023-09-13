Читатель сделал заказ на сайте, но не получил ни товара, ни ответа. Фирма: надо читать условия

«Я заказывал специальные коды для PlayStation, которые конвертируются в системе в деньги. У них на сайте было указано, что заказ они вышлют в течение часа-двух, в худшем случае в течение суток. Я ждал двое суток. На звонки, смс и почту не отвечали. Свои деньги мне удалось получить только благодаря тому, что я сделал запрос через банк, чтобы мне вернули деньги с этого счета, и пригрозил продавцу, что буду подавать заявление в полицию в Департамент защиты прав потребителей. Только в этом случае, без ответов на письма, без извинений и объяснений причин, деньги были возвращены. За последние лет 5-7 первый раз такое отношение», - рассказал Глеб о своей проблеме.