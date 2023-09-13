Галерея ⟩ На границе в Нарве опустили шлагбаум перед машинами с российскими номерами

Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что на заседании правительства в четверг он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии, причем в качестве одного из вариантов рассматривается конфискация.

«Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать», - сказал Цахкна в интервью Postimees.

Цахкна добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.