В следующем квартале мировой рынок ожидает крупнейший за 15 лет дефицит нефти общем объеме более трех млн баррелей в день на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет dv.ee.
Цены на топливо взлетят? ⟩ Нефтяной рынок ждет крупнейший за последние 15 лет дефицит
Сокращение предложения от Саудовской Аравии, согласно последним данным ОПЕК, уже привело к росту цен на нефть в Лондоне до отметки выше 90 долларов за баррель. Как пишет агентство Bloomberg, речь идет о крупнейшем сокращении предложения по меньшей мере с 2007 года.
Агентство предполагает, что целью Саудовской Аравии является цена нефти в почти 100 долларов за баррель, что позволит покрыть расходы государственного бюджета королевства и реализовать проекты наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
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