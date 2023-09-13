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Цены на топливо взлетят? ⟩ Нефтяной рынок ждет крупнейший за последние 15 лет дефицит

rus.postimees.ee
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Дизельное топливо.
Дизельное топливо. Фото: Tairo Lutter

В следующем квартале мировой рынок ожидает крупнейший за 15 лет дефицит нефти общем объеме более трех млн баррелей в день на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет dv.ee.

Сокращение предложения от Саудовской Аравии, согласно последним данным ОПЕК, уже привело к росту цен на нефть в Лондоне до отметки выше 90 долларов за баррель. Как пишет агентство Bloomberg, речь идет о крупнейшем сокращении предложения по меньшей мере с 2007 года.

Агентство предполагает, что целью Саудовской Аравии является цена нефти в почти 100 долларов за баррель, что позволит покрыть расходы государственного бюджета королевства и реализовать проекты наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Читайте подробнее на dv.ee.

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