Цены на топливо взлетят? ⟩ Нефтяной рынок ждет крупнейший за последние 15 лет дефицит

Сокращение предложения от Саудовской Аравии, согласно последним данным ОПЕК, уже привело к росту цен на нефть в Лондоне до отметки выше 90 долларов за баррель. Как пишет агентство Bloomberg, речь идет о крупнейшем сокращении предложения по меньшей мере с 2007 года.