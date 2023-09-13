Каллас объяснила депутатам тонкости бизнеса ее мужа: кредитор не несет ответственности за действия компании

По мнению Каллас, парламент - это законодательный орган, который должен заниматься принятием законов и их обработкой. «Этот парламент же не занимается своими делами. Вы не занимаетесь принятием законов. Вы должны понимать, что у нас есть полиция безопасности, есть полиция, есть прокуратура, есть суд, которые беспристрастно расследуют, если что-то было сделано неправильно», - сказала Каллас.

По мнению Калласа, следственная комиссия Рийгикогу была бы создана ее политическими конкурентами, которые на самом деле желают зла другому политическому конкуренту. «Может быть, вы не хотите докопаться до истины, но хотите, чтобы эта тема не затухала, потому что это выгодно вам. И поэтому я очень сомневаюсь в беспристрастности и прозрачности такой комиссии по расследованию», - сказала Каллас.

По ее словам, такие беспристрастные органы, как Департамент полиции безопасности, провели проверку, которая показала, что ничего подозрительного нет. «В конце концов, налоговые органы точно так же проверили все декларации. А если есть обвинения, то для этого есть соответствующие процедуры. Рийгикогу - не то учреждение, которое должно проводить расследования подобным образом», - сказала Каллас.

Кредиты - это не коммерческая деятельность

«Что касается моего участия в бизнесе, то кредитование ни в коем случае не является предпринимательской деятельностью. Я выдала кредит финансовому холдингу, принадлежащему моему мужу. Финансовый холдинг осуществляет различные инвестиции. Кредитор не несет ответственности за деятельность этой компании», - подчеркнула Каллас. Она добавила, что получила проценты по займу.

«И я задекларировала эти проценты в своей декларации о доходах, заплатила с них подоходный налог и сделала все в соответствии с правилами. Вы хотите связать меня с этой деятельностью, но никакой связи нет», - сказала Каллас.