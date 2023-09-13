Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) на сегодняшнем инфочасе напомнила депутатам, что если они хотят, чтобы глава правительства ушла в отставку, то оппозиция может инициировать вотум недоверия. Кроме того, Каллас прояснила свою позицию по поводу скандала с российскими перевозками.
Каллас объяснила депутатам тонкости бизнеса ее мужа: кредитор не несет ответственности за действия компании
«Если вы сможете убедить и собрать большинство, то этот вотум недоверия пройдет. У вас есть такой инструмент», - сказала Каллас.
Отвечая на вопрос о скандале с российскими перевозками премьер-министр сказала, что ее нельзя спрашивать о деятельности компании ее мужа или его деловых партнеров. Она просто не знает этого.
«Я могу сказать, что мне об этих вещах рассказали. Что от меня можно требовать, так это моральной оценки таких действий. И моя моральная оценка таких действий до скандала и после скандала была абсолютно одинаковой», - подчеркнула Каллас.
Она пояснила, что на следующий день после разразившегося скандала она смогла заявить на пресс-конференции правительства, что эта компания больше не будет помогать другой компании в России. «Более того, в пятницу мой муж тоже решил отказаться от своей доли, он не имеет к этому никакого отношения. Это говорит, что моральная оценка осталась точно такой же, в моем моральном компасе ничего не изменилось», - сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что это серьезный вопрос, который подробно обсуждается прессой и общественностью. «Я не могу дать ответы о деятельности деловых партнеров моего мужа. Я просто не знаю этих вещей, и меня нельзя в этом обвинять», - еще раз подчеркнула Каллас.
Не верит в беспристрастность следственной комиссии
Если парламент создаст комиссию по расследованию скандала с российскими перевозками, то вряд ли она будет беспристрастной, считает Каллас.
По мнению Каллас, парламент - это законодательный орган, который должен заниматься принятием законов и их обработкой. «Этот парламент же не занимается своими делами. Вы не занимаетесь принятием законов. Вы должны понимать, что у нас есть полиция безопасности, есть полиция, есть прокуратура, есть суд, которые беспристрастно расследуют, если что-то было сделано неправильно», - сказала Каллас.
По мнению Калласа, следственная комиссия Рийгикогу была бы создана ее политическими конкурентами, которые на самом деле желают зла другому политическому конкуренту. «Может быть, вы не хотите докопаться до истины, но хотите, чтобы эта тема не затухала, потому что это выгодно вам. И поэтому я очень сомневаюсь в беспристрастности и прозрачности такой комиссии по расследованию», - сказала Каллас.
По ее словам, такие беспристрастные органы, как Департамент полиции безопасности, провели проверку, которая показала, что ничего подозрительного нет. «В конце концов, налоговые органы точно так же проверили все декларации. А если есть обвинения, то для этого есть соответствующие процедуры. Рийгикогу - не то учреждение, которое должно проводить расследования подобным образом», - сказала Каллас.
Кредиты - это не коммерческая деятельность
«Что касается моего участия в бизнесе, то кредитование ни в коем случае не является предпринимательской деятельностью. Я выдала кредит финансовому холдингу, принадлежащему моему мужу. Финансовый холдинг осуществляет различные инвестиции. Кредитор не несет ответственности за деятельность этой компании», - подчеркнула Каллас. Она добавила, что получила проценты по займу.
«И я задекларировала эти проценты в своей декларации о доходах, заплатила с них подоходный налог и сделала все в соответствии с правилами. Вы хотите связать меня с этой деятельностью, но никакой связи нет», - сказала Каллас.
Кроме того, Каллас вновь заявила, что, узнав о скандале, ее муж перестал помогать компании, которая работает в России. «Мой муж не вел бизнес в России», - сказала Каллас.