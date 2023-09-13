Водители не могут договориться: ДТП в Таллинне остановило трамвайное движение

Сегодня днем у площади Вабадузе в центре Таллинна произошло столкновение двух автомобилей, в связи с чем движение трамваев было приостановлено.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 14:23 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома по адресу Пярну-маантеэ, 9. Столкновение двух автомобилей помешало движению трамваев.
По имеющейся информации, в результате аварии никто не пострадал, однако водители не могут договориться. Движение трамваев в этом районе остановлено.