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Водители не могут договориться: ДТП в Таллинне остановило трамвайное движение

Postimees
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ДТП в Таллинне.
ДТП в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

Сегодня днем у площади Вабадузе в центре Таллинна произошло столкновение двух автомобилей, в связи с чем движение трамваев было приостановлено.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 14:23 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома по адресу Пярну-маантеэ, 9. Столкновение двух автомобилей помешало движению трамваев.

По имеющейся информации, в результате аварии никто не пострадал, однако водители не могут договориться. Движение трамваев в этом районе остановлено.

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