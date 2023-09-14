«Нарва снова превратится в политболото»: что думают видные нарвитяне о свержении мэра Катри Райк?

«Никакого "другого" направления в развитии Нарвы после снятия Райк с поста не произойдет». Александр Гамазин.

Рене Абрамсон. Фото: Postimees

Нарвитянин уверен: то, что нарвское самоуправление борется за сохранение имен советских геров и из-за этого они убирают мэра - это тревожный звоночек. «Да и в целом претензия странная - постановление министерства Эстонии, согласно которому названия должны были быть заменены, куда важнее решений местного самоуправления. А вообще не важно, в этом причина или нет. Возмутительно, что они за это зацепились и это озвучили», - сказал Абрамсон.

Директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар считает, что история со сменой названий улиц - это лишь надуманный повод, а не причина выражать вотум недоверия главе города.

Ирене Кяосаар. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

“Политический ландшафт Нарвы уже несколько лет нестабилен и очевидно, что Катри Райк не является удобным мэром для тех, кто хочет, чтобы все было по-старому. На протяжении многих лет у власти были люди, для которых самоуправление было кормушкой - места в советах, хорошие должности (в том числе руководителей школ, культурных центров), зарплаты и многое другое”, - заявила Кяосаар.