«Для одних нарвитян вотум недоверия Катри Райк стал неприятным сюрпризом, для других - долгожданным политическим изменением. Rus.Postimees поговорил с активными горожанами и узнал их мнение насчет возможной отставки Райк и будущего, которое ожидает Нарву, которая снова окажется под управлением центристов.
«Нарва снова превратится в политболото»: что думают видные нарвитяне о свержении мэра Катри Райк?
В субботу, 16 сентября, состоится заседание Городского собрания Нарвы, на котором пройдет голосование по вотуму недоверия мэру Катри Райк. Председатель новой центристской фракции Narva Алексей Евграфов объявил, что против мэра собрано уже 18 подписей, всего в горсобрании 31 депутат. Ефграфов обвиняет мэра в слабом сотрудничестве с горсобранием, что сама Райк отрицает. Другой причиной он обозначил то, что мэр бездействовала, когда государство решило переименовать на основе закона улицы, названные в честь красноармейцев.
У многих горожан Катри вызывает симпатию, ее считают прогрессивной личностью. Снимать с поста мэра такого человека, как Райк, кажется абсурдной идеей большинству сторонников мэра, которые заметили, как развивалась Нарва в ее присутствии.
«Она смотрит в сторону того, как развивать город, и очень этот город любит, а это заразно. Меня, как человека, который тоже любит развивать город, это сильно привлекает. Катри сделала для Нарвы много - вспомним Нарвский колледж Тартуского университета, Академию внутренней обороны и многое другое», - прокомментировал ситуацию основатель стартап-инкубатора ENSKIED Егор Карасев.
По словам неравнодушного жителя Нарвы Рене Абрамсона, к известиям о вотуме недоверия Катри он отнесся крайне негативно. «Меня возмутила причина, озвученная Евграфовым: нежелание Катри бороться вместе с горуправой за сохранение названий советских улиц. Если причина, действительно, в этом - это очень плохой сигнал не только эстонскому обществу, но и в международном плане», - cказал Рене.
«Никакого "другого" направления в развитии Нарвы после снятия Райк с поста не произойдет».
Александр Гамазин.
Нарвитянин уверен: то, что нарвское самоуправление борется за сохранение имен советских геров и из-за этого они убирают мэра - это тревожный звоночек. «Да и в целом претензия странная - постановление министерства Эстонии, согласно которому названия должны были быть заменены, куда важнее решений местного самоуправления. А вообще не важно, в этом причина или нет. Возмутительно, что они за это зацепились и это озвучили», - сказал Абрамсон.
Директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар считает, что история со сменой названий улиц - это лишь надуманный повод, а не причина выражать вотум недоверия главе города.
“Политический ландшафт Нарвы уже несколько лет нестабилен и очевидно, что Катри Райк не является удобным мэром для тех, кто хочет, чтобы все было по-старому. На протяжении многих лет у власти были люди, для которых самоуправление было кормушкой - места в советах, хорошие должности (в том числе руководителей школ, культурных центров), зарплаты и многое другое”, - заявила Кяосаар.
По мнению Кяосаар, Катри хотя бы попыталась разорвать коррупционную цепочку и сосредоточиться на развитии города и профессиональном управлении, а это неудобно и страшно для оппозиции. Однако есть и те, для кого вопрос с переименованием нарвских улиц стоял очень остро, и именно эти граждане уверены, что Райк не место на посту мэра.
«Вопрос главный: на каком правовом основании мэрия нашего города «договаривалась с министерством» за спиной представительного органа городской власти - депутатского Собрания, в рамках компетенции которого проходила процедура переименования улиц? Ведь горуправа – это лишь исполнительная структура единицы местного самоуправления», - возмущается нарвский юрист Александр Гамазин.
Гамазин считает, что мэр города и подчиненный ей аппарат управы не выполнил конкретного решения Городского собрания от 17 августа 2023 года, которое называется решением «О сохранении названий четырех улиц». «Общеизвестно, что ни один министр и даже правительство в целом не вправе отменить такие решения местных самоуправлений. Это депутатский акт действует и никем не оспорен.И если мэр города игнорирует административный акт представительного органа, которому подотчетен и подконтролен, то как можно доверять такому мэру?», - говорит юрист.
Жители города неоднократно обвиняли Катри Райк в том, что ей не удается сохранить так называемое культурное наследие Нарвы. Именно ее обвинили в демонтаже памятника-танка, ей же в вину поставили снос других советских памятников.
«Катри заботит Нарва, городские проблемы, она слышит свой народ, знает, что нужно городу. Она не просто балаб
олит, а действует. Это очень круто!»
Егор Карасев, основатель стартап-инкубатора ENSKIED
«На 9 мая мэр Райк вместе с депутатским корпусом и работниками управы возлагала цветы к памятным плитам, которые были установлены на Петровской площади, а через пару месяцев заявила, что ей режут глаз плиты на Петровской площади или обелиск, который находится в парке крепости. Это не лицемерие? Оно и есть», - поддержал Гамзина нарвский общественный деятель Михаил Паншин.
Паншин уверен, что теперь, когда власть вернется в руки центристов, в городе начнется нормальная, плановая работа над важными вопросами, которые остро стоят на повестке дня. В их числе - переход на эстонский язык обучения, решение вопросов с подорожанием отопления.
«Будут приняты меры поддержки жителей в связи с удорожанием тарифов, начнется реализация проектов реноваций социально важных объектов, поддержка социально значимых не доходных предприятий и совместная работа управы города и депутатского корпуса. Я думаю, что в Нарву придет спокойствие, город начнет работать на благо горожан, а не для сиюминутных туристов», - поделился своими мыслями Паншин.
С другой стороны, у многих нарвитян, которые хотят видеть Катри Райк мэром города, возвращение центристов к власти не вызывает ничего, кроме усталого раздражения. «Сейчас есть опасность, что Нарва обратно превратится в политболото, как было предыдущие двадцать лет. Центристы консолидируют власть, будут дурить публику, мы уже видели за это время, как много они говорят и как мало делают», - заявил Рене Абрамсон.
«Многие местные жители, в том числе и я, опасаются, что мы снова скатимся в болото, где приоритетами являются собственное благополучие, особо трепетное отношение к русскоязычному населению, приближающемуся к пенсии, и замкнемся в собственном »мы-нарвитяне«-менталитете», - вторит Абрамсону Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской гимназии.
«Очевидно, что Катри Райк не является удобным мэром для тех, кто хочет, чтобы все было по-старому».
Ирене Кяосаар.
Ирене переживает, что Нарва снова опустится до политики, построенной на популизме, единственной целью которой является обеспечение голосов собственного электората на следующих выборах. «Я ежедневно работаю с молодыми людьми и вижу, что их видение гораздо шире и перспективнее», - поясняет Кяосаар.
Александр Гамазин же уверен, что никакого «другого» направления в развитии Нарвы после снятия Райк с поста не произойдет. «В частности, переход школьного обучения будет, вне сомнений, продолжаться. Естественно, с теми объективными трудностями, о которых говорят и в таллинских учреждениях образования, и в нарвских», - добавил Гамазин.
Егор Карасев, который вырос в Нарве и очень ее любит, искренне заинтересован в том, чтобы город развивался, от всей души надеется, что Нарва не уйдет в стагнацию. «Тем, кто будет в правлении, я желаю думать в первую очередь о том, как сделать Нарву лучше, а свои личные интересы отставить на второй план. Мне хочется видеть, как город растет, а не тухнет», - отметил он.
Нарвитяне, вставшие в этой ситуации на сторону Райк, уверены, что мэр принесла городу много пользы, стала как бы «мостиком» между Нарвой и всей остальной страной. «Райк смогла развернуть Нарву лицом к Эстонии. Как бы познакомить Эстонию с Нарвой, как с городом, который отнюдь не второй Донбасс, как говорят многие журналисты», - подчеркнул Михаил Паншин.
«Катри заботит Нарва, городские проблемы, она слышит свой народ, знает, что нужно городу. Она не просто балаболит, а действует. Это очень круто!», - добавил Карасев.
Совершенно очевидно, что мнения разделились не только у героев нашей статьи, но и у всех жителей города. На выборах Катри получила наибольшее количество голосов избирателей, а это значит, что далеко не все жители одобряют происходящее в Нарвском горсобрании. Но поскольку вотум недоверия уже был инициирован, остается только ждать окончательного решения нарвских политиков и надеяться на лучший возможный исход.