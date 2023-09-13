Световое загрязнение лишает нас звездного неба: Таллинн занялся серьезной проблемой

«Световое загрязнение можно описать как распространение света в тех местах или средах, где его быть не должно. Например, попадающий в спальни свет уличных фонарей может нарушать сон людей. Световое загрязнение также может быть вызвано, например, большим количеством светодиодных экранов и чрезмерной подсветкой зданий и памятников, - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тоомас Хайдак. – Световое загрязнение не только лишает нас звездного неба, но и создает экологические проблемы, нанося вред экосистемам и нарушая циркадные ритмы. Поэтому очень важно определить основные источники светового загрязнения в городе».

В рамках года Зеленой столицы Европы Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с TalTech организует семинар по устойчивому городскому освещению, на котором будут представлены результаты подготовленного Taltech исследования «Оценка и анализ световой среды в Таллинне». Кроме того, тему устойчивого освещения затронут архитектор и дизайнер по освещению, речь также пойдет о новейших технических решениях, выступят представители сети LUCI (Lighting Urban Community International) и университета Аалто. Семинар будет проходить завтра, 14 сентября, с 9 часов утра в конференц-центре отеля Tallink SPA & Conference Hotel по адресу ул. Садама, 11a. О желании принять участие в семинаре следует предварительно сообщить по электронной почте eliisa.metsoja@taltech.ee.