ФОТО ⟩ «Тела лежат повсюду». Погибших в катастрофическом наводнении в Ливии уже больше 5000

В результате разрушительного наводнения в Ливии, по предварительным подсчетам властей, погибли более 5300 человек.

По словам министра внутренних дел в правительстве восточной части Ливии, которого цитируют местные агентство и телеканал, погибли как минимум 5300 человек.

Основные жертвы и разрушения пришлись на портовый город Дерна на востоке страны - в нем под напором воды прорвались две плотины.

Министр здравоохранения администрации, контролирующей восток Ливии, ранее заявил, что подтверждена смерть более 3000 человек.

«Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а число погибших, как ожидается, достигнет 10 000», - заявил Осман Абдель Джалиль телеканалу «Аль-Массар».

В Дерне были смыты целые кварталы. На кладбище скопилось более 700 тел, ожидающих опознания, а местные представители здравоохранения заявили, что тысячи человек пропали без вести.

«Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной, окончательных статистических данных о количестве жертв нет, - сказал Джалиль. - Многие районы пока недоступны».

По данным Международной организации по миграции ООН, по меньшей мере 34 тысячи человек в пострадавших от наводнения районах Ливии были вынуждены покинуть свои дома.

Больше всего пострадала Дерна, где в результате шторма прорвало две дамбы, и 30 тысяч жителей стали беженцами.

По данным ООН, они нуждаются в жилье и непродовольственных товарах, однако доставка помощи пострадавшим затруднена, поскольку большинство дорог в регионе по-прежнему затоплены, заблокированы или разрушены.

Спутниковый снимок долины реки Дерна Фото: COPERNICUS SENTINEL-2/Reuters