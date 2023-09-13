Ляэнеметс: бюджетную дыру в 200 млн евро не покрыть за счет сокращений расходов

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, дефицит государственного бюджета составит более 200 млн евро, сократить который за счет экономии средств будет невозможно. В рамках переговоров о госбюджете, в числе прочих предложений, Ляэнеметс поставит вопрос о налогообложении сверхприбыли банков. Он также уверен, что после следующих выборов, независимо от того, кто войдет в правительство, схема ступенчатого подоходного налога будет восстановлена, пишет ERR.
«На мой взгляд, мы открыты для дискуссии по всем вопросам. В том числе - и я еще не говорил об этом в коалиции, но я передал соответствующие расчеты из министерства финансов партнерам по коалиции - мы будем говорить и о солидарном налогообложении банков. О налогообложении их огромных прибылей», - сказал Ляэнеметс.
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В августе премьер-министр Кая Каллас заявила в интервью программе Reporter, что она не поддерживает идею налогообложения банков и что это принесет вред населению, а не пользу, так как банки в этом случае, скорее всего, повысят ставки по кредитам.