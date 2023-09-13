Ляэнеметс: бюджетную дыру в 200 млн евро не покрыть за счет сокращений расходов

«На мой взгляд, мы открыты для дискуссии по всем вопросам. В том числе - и я еще не говорил об этом в коалиции, но я передал соответствующие расчеты из министерства финансов партнерам по коалиции - мы будем говорить и о солидарном налогообложении банков. О налогообложении их огромных прибылей», - сказал Ляэнеметс.