В Таллинне планируется построить три школы и шесть детских садов

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Таллинн придерживается при составлении бюджетной стратегии консервативного подхода, поскольку до сих пор неизвестно, как государство планирует реорганизовать доходную базу местных самоуправлений и какие затрагивающие местные самоуправления налоговые изменения планируется реализовать. «Преимуществом Таллинна остается высокая ликвидность, умеренная долговая нагрузка и стабильная регулятивная среда. Принимая во внимание значительный рост цен, произошедший в последние пару лет, мы адаптировались к новым условиям и пересмотрели как прогнозы в области доходов, так и скорректировали перечень объектов инвестиций», - сказал мэр.

«Несмотря на это, Таллинн не отказался от планирования важных инвестиций. Мы продолжаем развивать общественные услуги и инфраструктуру, которые важны с точки зрения благополучия горожан. Одной из приоритетных сфер является образование, поэтому мы продолжим модернизацию учебной среды в школах и детских садах, однако продолжить реализацию важных инвестиций планируется во всех основных сферах. Ухудшение экономической среды может вызвать необходимость в рассредоточении части инвестиций и их реализации в более отдаленной перспективе», - пояснил Кылварт.

В сфере образования продолжится приведение в порядок школьной сети и комплексная реновация школьных зданий. Помимо пристроек к Гимназии Вестхольма, Таллиннской реальной школе и школе Хийу, начнется проектирование пристроек Таллиннской Кивимяэской основной школы и Каламаяской основной школы, а также Ныммеской основной школы. Дополнительно в бюджетную стратегию внесено строительство новой основной школы в микрорайоне Пикалийва в Хааберсти, новой основной школы в Ласнамяэ (ул. Мартса, 4), а также основной школы в Пыхья-Таллинне (ул. Карьямаа, 18). Кроме того, будут завершены работы в Таллиннской художественной школе и начнется строительство нового здания центра по интересам «Кулло».