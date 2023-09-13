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Соцдемы хотят изъять у банков почти миллиард с помощью специального налога. «Это не какая-то коммунистическая программа»

Кая Коовит
, руководитель экономического отдела Postimees
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Евро. Иллюстративное фото.
Евро. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В письме, направленном на прошлой неделе партнерам по коалиции, лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс предложил в течение трех лет взыскать с действующих в Эстонии коммерческих банков почти миллиард евро, или, если быть точным, 951 млн евро, путем введения налога солидарности.

«В связи с необходимостью создания более справедливой экономической среды и сложной бюджетной ситуацией мы, социал-демократы, предлагаем ввести налог солидарности на высокие процентные доходы банков Эстонии. Предложение основано на схеме, применяемой в Литве, где берется средний процентный доход за предыдущие четыре года, вычитается из текущего, и половина полученной суммы облагается налогом в размере 60%», - говорится в письме.

Ляэнеметс пишет, что поступления в бюджет могут составить 384 млн евро в этом году, 470 млн евро в следующем и 97 млн евро в 2025 году.

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