Соцдемы хотят изъять у банков почти миллиард с помощью специального налога. «Это не какая-то коммунистическая программа»

«В связи с необходимостью создания более справедливой экономической среды и сложной бюджетной ситуацией мы, социал-демократы, предлагаем ввести налог солидарности на высокие процентные доходы банков Эстонии. Предложение основано на схеме, применяемой в Литве, где берется средний процентный доход за предыдущие четыре года, вычитается из текущего, и половина полученной суммы облагается налогом в размере 60%», - говорится в письме.