В письме, направленном на прошлой неделе партнерам по коалиции, лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс предложил в течение трех лет взыскать с действующих в Эстонии коммерческих банков почти миллиард евро, или, если быть точным, 951 млн евро, путем введения налога солидарности.
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Соцдемы хотят изъять у банков почти миллиард с помощью специального налога. «Это не какая-то коммунистическая программа»
«В связи с необходимостью создания более справедливой экономической среды и сложной бюджетной ситуацией мы, социал-демократы, предлагаем ввести налог солидарности на высокие процентные доходы банков Эстонии. Предложение основано на схеме, применяемой в Литве, где берется средний процентный доход за предыдущие четыре года, вычитается из текущего, и половина полученной суммы облагается налогом в размере 60%», - говорится в письме.