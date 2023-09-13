«Вместе в борьбе против империализма». Как прошла встреча Ким Чен Ына с Путиным

Издание Financial Times ожидало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

Мнение экспертов о том, будут ли осуществляться поставки снарядов для войны в Украине, разделились. Путин и Ким Чен Ын могли договориться о поставках России оружия и боеприпасов из КНДР, считает старший научный сотрудник Университета Кунмин (Сеул) Федор Тертицкий.

«По части количества - я не сомневаюсь, что Северная Корея, если на это будет воля Пекина, Москвы и Пхеньяна, может поставить довольно много снарядов. У них всегда был военно-промышленный комплекс в приоритете, а в условиях плановой экономики можно развивать его довольно быстрыми темпами. Вопрос с качеством. Корейская народная армия, она же, по сути, не воевала с 1953 года», - сказал Тертицкий Русской службе Би-би-си.

Первые данные о появлении боеприпасов из КНДР на украинском фронте появились год назад, поставки были небольшими, напоминает эксперт. Он предполагает, что боеприпасы могла получать ЧВК «Вагнер». КНДР же, по его мнению, ожидает от России продовольственную помощь.