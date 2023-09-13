В Таллинне задержаны предприниматели, нарушившие санкции против России

«Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело», - сказал Соомаа.

По словам окружного прокурора, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного производства.

«Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания», - подчеркнул окружной прокурор.