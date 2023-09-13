Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 сентября: запрет и конфискация автомобилей россиян, качество велодорожек в Таллинне, «Золотые ворота» из порта в центр, как разобратсья в современном искусстве
Сегодня в выпуске:
- Автомобилям с российскими номерами запретили въезд на территорию Эстонии. Поможет ли давление на простых россиян повлиять на руководство Кремля и остановить войну в Украине?
- Коротко по стране: несмотря на новые налоги и сокращение расходов, госбюджет по-прежнему в минусе; визит вселенского православного патриарха Варфоломея в Эстонию; отечественная экономика продолжает «хворать»
- Красные велосипедные полосы в столице действуют на некоторых автомобилистов и пешеходов как красная тряпка для быка. Однако городские власти учатся на своих ошибках и многие любители двухколесного транспорта довольны новыми трассами для легкого движения
- Припортовой район Таллинна стремительно меняется и развивается. Скоро здесь появится новый значимый объект, получивший название «Золотые ворота». Кто стоит за развитием этого проекта и каково его предназначение?
- Мировые новости: после наводнения в Ливии пропали тысячи человек, крупный пожар в Ханое, в Китае с фермы сбежали десятки крокодилов, Венеция ввела входной билет для посещения города на один день и реки вина затопили улицы в Португалии
- Современное искусство понять не просто, как и разобраться во всех его проявлениях без помощи специалиста. Чтобы пополнить свой багаж знаний и поделиться ими со зрителями «Новостей в Семь» наша корреспондент отправилась на исскуствоведческую лекцию
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 13 сентября.