«Новости в 7» за 13 сентября: запрет и конфискация автомобилей россиян, качество велодорожек в Таллинне, «Золотые ворота» из порта в центр, как разобратсья в современном искусстве

Сегодня в выпуске:

- Автомобилям с российскими номерами запретили въезд на территорию Эстонии. Поможет ли давление на простых россиян повлиять на руководство Кремля и остановить войну в Украине?

- Коротко по стране: несмотря на новые налоги и сокращение расходов, госбюджет по-прежнему в минусе; визит вселенского православного патриарха Варфоломея в Эстонию; отечественная экономика продолжает «хворать»

- Красные велосипедные полосы в столице действуют на некоторых автомобилистов и пешеходов как красная тряпка для быка. Однако городские власти учатся на своих ошибках и многие любители двухколесного транспорта довольны новыми трассами для легкого движения

- Припортовой район Таллинна стремительно меняется и развивается. Скоро здесь появится новый значимый объект, получивший название «Золотые ворота». Кто стоит за развитием этого проекта и каково его предназначение?

- Мировые новости: после наводнения в Ливии пропали тысячи человек, крупный пожар в Ханое, в Китае с фермы сбежали десятки крокодилов, Венеция ввела входной билет для посещения города на один день и реки вина затопили улицы в Португалии

- Современное искусство понять не просто, как и разобраться во всех его проявлениях без помощи специалиста. Чтобы пополнить свой багаж знаний и поделиться ими со зрителями «Новостей в Семь» наша корреспондент отправилась на исскуствоведческую лекцию