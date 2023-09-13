Цахкна призывает другие граничащие с РФ страны также запретить въезд для автомобилей с российскими номерами

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что на встрече обсуждался запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, который в среду вступил в силу в Эстонии. Аналогичные ограничения ввели у себя Латвия и Литва. Маргус Цахкна призвал к скоординированному введению запрета на въезд, поскольку, по его оценке, это будет более эффективно и даст возможность еще больше повысить для России цену ее агрессии против Украины.

«Мы также обсудили, что делать с автомобилями с российскими номерами, которые уже находятся на территории Европейского союза, чтобы это был общий подход», - сказал Цахкна, добавив, что в четверг он поставит вопрос об этом перед правительством.

Участники видеоконференции обсудили также дополнительные санкции против России. «Мы работаем над 12-м пакетом санкций Европейского союза против России, которая продолжает свою бесчеловечную войну против Украины, - заявил Цахкна. - Наше послание не изменилось. Мы продолжим перекрывать России краны до тех пор, пока это будет необходимо».