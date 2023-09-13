Сеэдер: право голоса россиян и граждан Беларуси – это опасность для Эстонии

Право голоса проживающих в Эстонии белорусских и российских граждан на местных выборах представляет угрозу для безопасности страны, считает председатель фракции «Отечества» в Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер.
Хотя министр юстиции Калле Лаанет подчеркивал необходимость лишить граждан стран-агрессоров возможности голосовать на местных выборах, Партия реформ вместе с другими членами коалиции и Центристской партией в среду проголосовала за исключение соответствующего законопроекта партии Isamaa из повестки дня Рийгикогу.
«Партия реформ продолжает играть с вопросами безопасности, как она это делала последние полтора года. Тот факт, что граждане России и Беларуси имеют право голосовать на местных выборах в Эстонии, является явной угрозой нашей безопасности. О противостоянии Центристской партии и социал-демократов этому изменению хорошо известно, однако крайне досадно, что слова Партии реформ по этому вопросу не совпадают с их делами», - сказал глава фракции «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.
«Решение проголосовать в первом чтении за исключение законопроекта "Отечества" из повестки показывает, что Партия реформ не воспринимает данный вопрос всерьез. Взгляды "Отечества" и Партии реформ на формулировку закона могут не совпадать, но для этого и существует процесс внесения поправок в Рийгикогу перед вторым чтением. Но нынешнее решение отклонить законопроект означает, что процесс придется начинать с нуля в условиях дефицита времени, так как в настоящее время не принято вносить поправки в соответствующие законы за год до выборов», - подчеркнул Сеэдер.