Перевозка деталей ветряной турбины нарушит движение по трем шоссе в Эстонии

Транспортировка деталей электрической ветряной турбины из Южного порта Палдиски на ветряную электростанцию Айду в Ида-Вирумаа, принадлежащую братьям Андресу и Олегу Сынаялгам, приведет к пробкам на трех шоссе в Эстонии в течение ближайших четырех недель.
Детали ветряных турбин будут перевозиться в Северной Эстонии по Палдискому шоссе, по Таллиннской кольцевой дороге и Нарвскому шоссе в направлении Айду-Лийва. Длина самого длинного автопоезда с лопастями ветрогенератора составит 85 метров.
Движение сверхдлинного автосостава приведет к кратковременным задержкам в дорожном движении. В течение следующих четырех недель движение автопоездов будет осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать нарушение нормального движения транспорта.
В четверг в Харьюском уезде на 30,6-31-м километрах Таллиннской кольцевой дороги у въезда в Сауэ в направлении Кейла с 9.30 до 16 часов проводятся работы по ремонту покрытия. Для движения будет закрыта одна полоса.