Перевозка деталей ветряной турбины нарушит движение по трем шоссе в Эстонии

Детали ветряных турбин будут перевозиться в Северной Эстонии по Палдискому шоссе, по Таллиннской кольцевой дороге и Нарвскому шоссе в направлении Айду-Лийва. Длина самого длинного автопоезда с лопастями ветрогенератора составит 85 метров.

Движение сверхдлинного автосостава приведет к кратковременным задержкам в дорожном движении. В течение следующих четырех недель движение автопоездов будет осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимизировать нарушение нормального движения транспорта.