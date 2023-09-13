ФОТО ⟩ Последствия разрушительного наводнения в Ливии

Ситуация в пострадавших от наводнения районах Ливии подобна «бомбардировке и землетрясению, произошедшим одновременно», по словам представителей Красного Креста и Красного Полумесяца.

Поисковая операция продолжается, но возможности у спасателей, по их словам, уже на исходе.

Дерна Фото: Reuters

Целые района Дерны разрушены, и спасателям, по их словам, необходимо всё: «от мешков для трупов до воды».

В воскресенье во время сильного шторма в долине реки Дерна обрушились две дамбы.

В результате огромное количество воды хлынуло в сторону моря, попутно нанося гигантские разрушения в одноименном прибрежном городе.

Наводнение Фото: EPA

В результате наводнения в городе Дерна погибли более 5300 человек, по информации местных властей. По их оценкам, реальное число жертв намного выше.

В город можно попасть только с моря. Две дороги, которые вели туда с материка, разрушены наводнением.

Но еще одним важной причиной, затрудняющей спасательные работы в стране, многие называют политические разногласия.

Обрушившаяся дорога на побережье Фото: Reuters

В интервью «Би-би-си» бывший министр иностранных дел Ливии Мохаммед ад-Даири усугубляющим трагедию фактором назвал отсутствивие координации усилий со стороны нынешних двух правительств Ливии.

«Нам очень нужна координация, чтобы призывы к международной помощи были выполнены», - сказал он.

По словам Дайри, во время наводнения в Дерне его жена потеряла более 10 членов семьи.

поврежденные автомобили после сильного шторма и проливных дождей в Дерне Фото: Reuters

На востоке страны не покладая рук работают добровольцы из ливийского Красного Полумесяца. Вязкая грязь делает их работу еще более трудной.

На фото ниже добровольцы вытаскивают обнаруженные тела людей из оврагов, образовавшихся в результате наводнения.

Многие тела выкладывают на улицах Дерны, чтобы родственники могли опознать своих близких.

Затем их хоронят в братских могилах, вырытых механическим экскаватором.