Музыка мечтателей: в эту пятницу в Эстонии впервые выступит белорусская группа «СОЮЗ»

СОЮЗ - музыкальная группа из Минска, чью музыку можно лучше всего описать как мечтательную, легкую, интроспективную, приятную и теплую, словно лучи майского солнца.

Группа завоевала сердце даже горячо любимого эстонской публикой Ивана Дорна. «"СОЮЗ" - воплощение самого живого и настоящего, того, что можно извлечь из инструментов и, собственно, души! Трогательный, душевный фанк, мелодии сердца самого Алексея Чумака, солиста группы, это заслуживает того, чтобы этим альбомом гордилась не только «Мастерская», но и все мировое музыкальное сообщество!» - сказал Дорн журналу The Village Беларусь.

Концерт пройдет на сцене недавно открывшейся культурной площадки Paavli Kultuurivabrik. Двери открываются в 19:00, а билеты можно приобрести на сайте Fienta.