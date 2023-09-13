Музыка мечтателей: в эту пятницу в Эстонии впервые выступит белорусская группа «СОЮЗ»

Уже в эту пятницу, 15 сентября в Эстонии впервые выступит белорусская арт-поп/джаз/боссанова группа «СОЮЗ», завоевавшая сердца как критиков, так и любителей тонкой ретропоп-музыки. Концерт пройдет на сцене культурной площадки Paavli Kultuurivabrik.
СОЮЗ - музыкальная группа из Минска, чью музыку можно лучше всего описать как мечтательную, легкую, интроспективную, приятную и теплую, словно лучи майского солнца.
Группа завоевала сердце даже горячо любимого эстонской публикой Ивана Дорна.
«"СОЮЗ" - воплощение самого живого и настоящего, того, что можно извлечь из инструментов и, собственно, души! Трогательный, душевный фанк, мелодии сердца самого Алексея Чумака, солиста группы, это заслуживает того, чтобы этим альбомом гордилась не только «Мастерская», но и все мировое музыкальное сообщество!» - сказал Дорн журналу The Village Беларусь.
Концерт пройдет на сцене недавно открывшейся культурной площадки Paavli Kultuurivabrik. Двери открываются в 19:00, а билеты можно приобрести на сайте Fienta.
На разогреве выступит Миша Панфилов - эстонский композитор, продюсер и мультиинструменталист, чья музыка уже более десяти лет выпускается на американских и европейских лейблах. Панфилов известен как своими сольными проектами, так и коллективами Estrada Orchestra, Center El Muusa и Misha Panfilov Sound Combo. За годы работы Миша Панфилов выработал свой собственный стиль, сочетающий психоделический джаз, электронику и экзотическую эмбиент-музыку.