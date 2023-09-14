Расмус Мяги примет участие в финале Бриллиантовой лиги, Лиллеметс – в престижном десятиборье Décastar de Talence

Мяги, единственным из эстонцев, получил приглашение на проходящий на выходных в Юджине (США) финальный этап Бриллиантовой лиги. Поначалу спортсмен, специализирующейся на дистанции 400 м с барьерами, не должен был принимать участие в финале, но поскольку американец Халифан Россер решил сняться с соревнований, приглашение послали Мяги.

Мяги, который в прошлом году довел рекорд Эстонии до 47,82, сможет конкурировать с настоящими звездами, ведь помимо него, на старт выйдут обладатель мирового рекорда и действующий чемпион мира Карстен Уорхолм (рекорд 45,94), серебряный и бронзовый медалисты чемпионата мира в Будапеште Кайрон Макмастер (47,08) и Рай Бенджамин (46,17), а также Элисон дос Сантос (46,29), который в прошлом году в Юджине стал чемпионом мира.

Оставшиеся дорожки займут СиДжей Аллен (47,58), Тревор Басситт (47,38), Уилфрид Хаппио (47,41) и Людви Вайлант (47,85).

На следующих выходных, то есть 23 и 24 сентября болельщики смогут понаблюдать за выступлениями Ристо Лиллеметса, который будет проводить свое третье в сезоне десятиборье во Франции на престижном Décastar de Talence.