Шокирующее откровение теннисистки: тренер насиловал меня по три раза в день, всего почти 400 раз

Дополнительное разбирательство ведется в рамках комиссии по расследованию, созданной в июле для выявления «сбоев в функционировании спортивных федераций, спортивного движения и органов управления мировым спортом».

В ходе судебных слушаний всплывают все новые и новые отвратительные подробности, а на этой неделе многие были ошеломлены показаниями 36-летней Коши, которая заявила, что тренер изнасиловал ее почти 400 раз.

По словам бывшей теннисистки, все началось в 1999 году, когда она поехала на сборы с тренером. Коши тогда было 12 лет.

«Это была самая худшая неделя в моей жизни. Он насиловал меня по три раза в день», - описывает историю спортсменки издание Marca.

«В первый вечер он попросил меня прийти в его комнату, но я этого не сделала. Тогда он пришел ко мне. Я была как в тюрьме и не могла делать того, что хотела. Я годами жила с пониманием, что у меня может быть ВИЧ», - продолжила Коши, по словам которой, о странном поведении тренера в отношении несовершеннолетних девочек было известно в среде теннисистов.