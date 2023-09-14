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Опрос: и Хельме, и Рейнсалу предпочтительнее Кылварта в качестве кандидата на пост премьер-министра

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Dmitri Kotjuh

Опрос, проведенный по заказу Института социальных исследований, показал, что Михаил Кылварт, недавно избранный председателем Центристской партии, является четвертым по популярности кандидатом на пост премьер-министра. Наряду с Каей Каллас его опережают Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу. Опрос проводился компанией Norstat Eesti AS.

Михаил Кылварт был избран новым председателем Центристской партии на внеочередном съезде в воскресенье, и опрос, проведенный Институтом социальных исследований, стал первым, в котором новый председатель был включен в число потенциальных кандидатов на пост премьер-министра.

Респондентам был задан вопрос: «Кого бы вы предпочли видеть на посту премьер-министра». Выбирать можно было среди председателей всех парламентских партий, и по популярности имена расположились следующим образом:

Кая Каллас 21,6%;

Мартин Хельме 18%;

Урмас Рейнсалу 16,3%;

Михаил Кылварт 12,8%;

Лаури Ляэнеметс 4,4%;

Лаури Хуссар 2%;

Затрудняюсь с ответом 25%.

Опрос Norstat был проведен 13 сентября в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1000 респондентов.

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