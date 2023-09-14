Опрос: и Хельме, и Рейнсалу предпочтительнее Кылварта в качестве кандидата на пост премьер-министра

Опрос, проведенный по заказу Института социальных исследований, показал, что Михаил Кылварт, недавно избранный председателем Центристской партии, является четвертым по популярности кандидатом на пост премьер-министра. Наряду с Каей Каллас его опережают Мартин Хельме и Урмас Рейнсалу. Опрос проводился компанией Norstat Eesti AS.
Михаил Кылварт был избран новым председателем Центристской партии на внеочередном съезде в воскресенье, и опрос, проведенный Институтом социальных исследований, стал первым, в котором новый председатель был включен в число потенциальных кандидатов на пост премьер-министра.
Респондентам был задан вопрос: «Кого бы вы предпочли видеть на посту премьер-министра». Выбирать можно было среди председателей всех парламентских партий, и по популярности имена расположились следующим образом:
Кая Каллас 21,6%;
Мартин Хельме 18%;
Урмас Рейнсалу 16,3%;
Михаил Кылварт 12,8%;
Лаури Ляэнеметс 4,4%;
Лаури Хуссар 2%;
Затрудняюсь с ответом 25%.
Опрос Norstat был проведен 13 сентября в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1000 респондентов.