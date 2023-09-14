Опрос: и Хельме, и Рейнсалу предпочтительнее Кылварта в качестве кандидата на пост премьер-министра

Михаил Кылварт был избран новым председателем Центристской партии на внеочередном съезде в воскресенье, и опрос, проведенный Институтом социальных исследований, стал первым, в котором новый председатель был включен в число потенциальных кандидатов на пост премьер-министра.

Респондентам был задан вопрос: «Кого бы вы предпочли видеть на посту премьер-министра». Выбирать можно было среди председателей всех парламентских партий, и по популярности имена расположились следующим образом:

Кая Каллас 21,6%;

Мартин Хельме 18%;

Урмас Рейнсалу 16,3%;

Михаил Кылварт 12,8%;

Лаури Ляэнеметс 4,4%;

Лаури Хуссар 2%;

Затрудняюсь с ответом 25%.