Опрос: каждому пятому человеку приходилось брать деньги в долг для покрытия повседневных расходов

По мнению Софии Кирсимаа, исполнительного директора OÜ GS Core, занимающегося взысканием долгов, платежная дисциплина эстонцев в целом до сих пор была на хорошем уровне, но, с учетом роста цен и снижения покупательной способности, не факт, что так будет и впредь. «83% людей чувствуют, что их покупательная способность снизилась за последний год, несмотря на то, что зарплата 43% участников исследования за тот же период выросла», - сказала Кирсимаа и добавила, что 58% респондентов начали больше следить за своими расходами, а 25% были вынуждены от многого отказаться.

Опрос показал, что каждый десятый человек до сих пор погашает взятый в течение последнего года кредит на покрытие повседневных расходов. «Когда людям приходится не только брать кредит для покрытия текущих расходов, но и откладывать его погашение на более длительный срок, - это, без сомнения, опасный знак», - прокомментировала Кирсимаа. Опрос показал также, что в течение последнего года каждый пятый человек из-за нехватки финансовых средств хотя бы раз пропустил срок оплаты счета, а половина из них задерживала оплату счетов неоднократно.

По словам Кирсимаа, в нынешней экономической ситуации люди все больше опасаются, что в ближайшем будущем им будет сложно справляться с финансовыми обязательствами. Опрос показал, что 20% респондентов думают или даже уверены, что в следующем году столкнутся с финансовыми трудностями. «Страх оказаться в тяжелом финансовом положении в следующем году значительно выше у людей с базовым образованием (28%), чем у людей с высшим образованием (12%)», - добавила Кирсимаа.