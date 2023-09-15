Переживут ли украинцы новую военную зиму, что будет с газотранспортной системой Украины, которая, как известно, поставляла российский газ в Европу, и при чем тут Эстония? Ведущий «Украинской студии» обсудил эти и многие другие темы с генеральным директором нефтегазового консультационного центра «Ньюфолк» Андреем Закревским.
Эксперт по энергетике: Украина переживет зиму без особых проблем, а в аннексированном Крыму придется затянуть пояса
Дискуссионная передача Rus.Posimees
Энергетическая война России против Украины ведется уже почти два десятка лет. С тех самых пор, когда в 2004 году на первом Майдане Украина выбрала проевропейский вектор развития. Путин не смог простить такой разворот соседней стране. С тех пор попытки уничтожить украинскую энергетику со стороны Кремля не прекращаются ни на день. Как можно охарактеризовать нынешний энергетический потенциал Украины?
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