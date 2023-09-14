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Молниеносное изменение закона даст правительству рычаг для меньших сокращений

Кадри Таммепуу
, журналист
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Во вторник министр финансов направил проект закона, позволяющего задействовать денежные резервы страны, на трехдневный раунд согласования, который, в случае его принятия, временно утолит хронический денежный голод (страны), но уменьшит возможности парламента иметь право голоса в случае непредвиденных расходов.

Согласно проекту, министр Март Вырклаэв (Партия реформ) хочет добавить к резерву ликвидности, который, по сути, является текущим счетом государства, денежный резерв – стабилизационный резерв, который до сих пор запрещалось использовать для повседневных расходов и который на 30 июня составлял 430 млн евро. Эти деньги государство до сих пор хранило для того, чтобы быть готовым выплачивать зарплаты, пенсии и пособия в случае непредвиденных кризисов.

Например, в условиях экономического кризиса 2009 г. Эстония располагала 224 млн евро, в то время как Латвия или Греция, не имевшие таких средств, могли лишь брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ) под масштабный план жесткой экономии, чтобы избежать финансового краха, что, в свою очередь, затянуло сроки выхода из кризиса.

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