Молниеносное изменение закона даст правительству рычаг для меньших сокращений

Согласно проекту, министр Март Вырклаэв (Партия реформ) хочет добавить к резерву ликвидности, который, по сути, является текущим счетом государства, денежный резерв – стабилизационный резерв, который до сих пор запрещалось использовать для повседневных расходов и который на 30 июня составлял 430 млн евро. Эти деньги государство до сих пор хранило для того, чтобы быть готовым выплачивать зарплаты, пенсии и пособия в случае непредвиденных кризисов.